По данным агентства Reuters, истребитель Су-30 и топливозаправщик Ил-78 пересекли границу из Калининградской области примерно на 700 метров и находились в литовском воздушном пространстве около 18 секунд. Самолёты вошли в него со стороны Калининградской области, вероятно, во время тренировки по дозаправке в воздухе. Нарушение зафиксировали военные радары около 18:00 по местному времени.

«Это опасное и безответственное поведение», — заявил Науседа. По его словам, МИД Литвы вызовет представителей российского посольства для официального протеста.



This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

НАТО задействовало миссию Baltic Air Policing: истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Шяуляе, были подняты для патрулирования региона. Российская сторона пока не комментировала инцидент.