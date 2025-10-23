Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Воздушное пространство Литвы нарушили два российских самолёта. На 18 секунд (2)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 20:55

Важно 2 комментариев

Два российских военных самолёта в четверг кратковременно нарушили воздушное пространство Литвы. Президент Гитанас Науседа назвал это «грубым нарушением международного права и территориальной целостности страны» и призвал укреплять европейскую систему противовоздушной обороны.

По данным агентства Reuters, истребитель Су-30 и топливозаправщик Ил-78 пересекли границу из Калининградской области примерно на 700 метров и находились в литовском воздушном пространстве около 18 секунд. Самолёты вошли в него со стороны Калининградской области, вероятно, во время тренировки по дозаправке в воздухе. Нарушение зафиксировали военные радары около 18:00 по местному времени.

«Это опасное и безответственное поведение», — заявил Науседа. По его словам, МИД Литвы вызовет представителей российского посольства для официального протеста.

&nbsp

;

НАТО задействовало миссию Baltic Air Policing: истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Шяуляе, были подняты для патрулирования региона. Российская сторона пока не комментировала инцидент.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:20 24.10.2025
Литва: под крылом самолёта – российского самолёта!
Sfera.lv 42 минуты назад
Трамп: встреча с товарищем Си
Sfera.lv 1 час назад
Месси продлил контракт
Sfera.lv 2 часа назад
Маск: повелитель роботов
Sfera.lv 2 часа назад
Ватикан: первая молитва за 500 лет
Sfera.lv 2 часа назад
США: встреча Трампа и Путина возможна
Sfera.lv 2 часа назад
Выход из Стамбульской конвенции будет срочным
Bitnews.lv 14 часов назад
Завтрак со «Сферой»: чили с сочной говядиной
Sfera.lv 1 день назад

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica» (2)

Важно 21:59

Важно 2 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Читать
Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции (2)

Важно 21:59

Важно 2 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Читать

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено? (2)

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 2 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Читать

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума (2)

Важно 21:26

Важно 2 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Читать

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне (2)

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется (2)

Бизнес 21:09

Бизнес 2 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Читать

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы (2)

Важно 21:09

Важно 2 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Читать