Договорились через Telegram: как житель Латвии организовал доставку мигрантов из приграничья в Ригу

При проведении оперативных мероприятий пограничники задержали в Резекненском крае гражданина Латвии, который за плату организовал перевозку девяти незаконно пересекших государственную границу лиц из белорусско-латвийской приграничной зоны в Ригу.

Кроме того, в результате оперативных мероприятий были выявлены девять граждан третьих стран без проездных документов, а также действительных виз и видов на жительство.

Против гражданина Латвии начат уголовный процесс.

В этом году предотвращено 4577 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 16 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Белоруссией. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.