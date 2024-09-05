До 30-го года успеем? Министры стран Балтии едут в Палангу обсудить стройку Rail Baltica

Во время встречи министры обсудят актуальные вопросы реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Главы транспортных ведомств будут говорить об основных условиях успешной реализации проекта до 2030 года, включая решение проблемы нехватки финансирования и ускорения строительства, а также подготовку решений по проекту для переговоров с ЕС о дальнейшем финансировании проекта.

Министры также рассмотрят доклад о прогрессе в разработке модели управления инфраструктурой "Rail Baltica" и другие связанные с проектом вопросы. Также планируется обсудить сотрудничество в рамках программы "Free Rail", инициированной литовской государственной железнодорожной компанией "Lietuvos geležinkeliai", которая предусматривает цифровой обмен данными о железнодорожных перевозках.