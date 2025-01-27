Директорам школ теперь разрешено досматривать вещи учеников: что это значит?

Если ученик не согласен, вызывают полицию

Осмотр вещей должен проводиться в присутствии как минимум еще одного сотрудника школы при соблюдении конфиденциальности ученика. Если обнаружится, что ученик принес что-то опасное, например наркотики или нож, необходимо уведомить полицию и родителей несовершеннолетнего. При необходимости также сообщается в социальную службу самоуправления и учредителю образовательного учреждения. До прибытия правоохранительных органов директор или уполномоченное лицо обязаны изъять и сохранить обнаруженные опасные вещества и предметы.

Если подозреваемый ученик отказывается показать свои вещи, необходимо вызвать полицию и обеспечить наблюдение за учеником до их прибытия. Изменения в законе были предложены в прошлом году президентом Эдгаром Ринкевичем, а вопрос стал особенно актуальным после случаев насилия в некоторых учебных заведениях.

Скептицизм директоров

Среди руководителей школ звучат различные мнения по поводу новых правил. Директор средней школы Балдоне Индра Шмите заявила:

«Наш социальный педагог Илона Бемере считает, что осмотр вещей не предоставит значительного и всеобъемлющего решения. Ученики очень умны и находчивы, они быстро научатся прятать, например, сигареты или вейпы в скрытых карманах одежды или зоне нижнего белья».

Специфический запах запрещенных веществ можно учуять, но будет ли это достаточным правовым основанием для проверки рюкзаков? Вместе с тем, в школе считают, что изменения в законе посылают учащимся и их родителям четкий сигнал о законных правах педагогов на осмотр личных вещей. Это может удержать часть учеников от употребления или проноса таких веществ в школу.

Сигареты прячут в мусорных баках

Директор средней школы Юглы Хелена Вилкоста считает, что такая мера необходима. Она также предлагает разрешить проводить осмотр вещей другим сотрудникам, например, социальному педагогу или заместителю директора, предусмотрев ответственность родителей.

Ученики, у которых были выявлены проблемы с курением, знают, что хранить сигареты в личных вещах небезопасно, и придумывают изобретательные укрытия, например, за потолочными панелями или в бачке унитаза. В некоторых случаях запрещенные вещества прятали в мусорных баках под мешками для отходов. Однако ситуация была намного проще, когда в школе дежурил полицейский из муниципальной полиции.

В аэропортах такие вопросы не обсуждаются

Директор Лимбажской средней школы Зиедонис Рубезис отметил:

«Эта норма заслуживает поддержки, но цели будут достигнуты лишь частично. Получив право проверять личные вещи учеников, мы частично предотвратим использование запрещенных веществ и сможем быть уверены, что в школу не проносят вещи, которыми можно причинить физический вред одноклассникам или учителям. Эти полномочия позволят школе действовать незамедлительно. Однако эта норма не решит вопрос долгосрочного эмоционального насилия учеников в отношении учителей и одноклассников».

Директор Имантской средней школы Ингуна Хелвига напомнила:

«Риторический вопрос — почему личные вещи проверяют в аэропортах, на крупных массовых мероприятиях и т. д.? В таких случаях никто не спорит, ведь никто не хочет подвергаться опасности из-за действий других. По-моему, в образовательных учреждениях на это нужно смотреть так же».

Хелвига также поддерживает инициативу, чтобы дать директорам школ право в сложных случаях временно отстранять учеников от занятий в школе, если персонал исчерпал все возможности, чтобы обеспечить безопасность учащегося или других, но это не дало результата.

Директор 93-й средней школы Риги Гунита Клявиня предложила предусмотреть также превентивные меры, например выборочную проверку личных вещей учеников при входе в школу.