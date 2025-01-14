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«Дети сильно нервничают из-за этой системы»: в школьных оценках не могут разобраться даже родители

Редакция PRESS 14 января, 2025 20:14

Латышские СМИ 0 комментариев

В наши дни, когда школьные системы и методы оценивания меняются быстрее, чем когда-либо, родители, педагоги и ученики сталкиваются с вопросами, вызывающими оживлённые дискуссии. Следует ли разрешить детям исправлять оценки? Является ли новая система оценивания справедливой и понятной? Эти темы обсуждались в передаче TV24 “Nacionālo interešu klubs”, где своим мнением поделились Агнесе Гедушева, член правления организации "Vecāku alianse", и Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодёжи.

Агнесе Гедушева рассказала, что введение новой системы оценивания вызвало замешательство во многих семьях. «Я считаю себя довольно смышлёным человеком, но когда я впервые присутствовала на родительском собрании, где объясняли эту систему, мне показалось, что я на уроке математики», — сказала она. «Многие мамы выходили из зала не совсем уверенные в том, что поняли, что происходит». Гедушева считает, что родителям, как и учителям и ученикам, необходимо время, чтобы привыкнуть к новой системе и понять её цели.

Она также отметила, что родители часто не могут помочь детям разобраться в механизме оценивания. «Когда я дома вижу проценты, я не понимаю, что они значат, и ребёнок тоже часто не может объяснить», — добавила она. В результате дети часто испытывают стресс, так как не уверены в том, как оцениваются их знания.

«Ученики в школах с более высокими требованиями, например в гимназиях, борются за своё место. Они с самого начала знают, чего хотят достичь», — отметил Нил Сакс Константинов. Однако не у всех детей мотивация и понимание своих целей формируются в раннем возрасте. У некоторых это происходит только в старших классах, и до этого времени им необходима активная поддержка учителей и родителей.

«Эта система является стандартной практикой во всём мире», — отметил также Константинов. «Малые контрольные работы помогают учителям и родителям отслеживать знания учеников, а крупные задания дают возможность оценить результаты». Он добавил, что для успешного функционирования системы важно, чтобы учителя и руководство школ были хорошо подготовлены и могли ясно объяснить её родителям и детям.

Новая система оценивания создаёт дополнительный стресс не только для родителей, но и для детей. «Подростки сильно нервничают из-за этой системы», — подчеркнул Константиновс. «Чем больше они переживают, тем хуже их успеваемость, потому что стресс негативно влияет на способности к обучению». Поэтому он считает, что школам и родителям важно создавать эмоционально безопасную среду, где дети чувствуют поддержку и понимание.

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Важно 14:16

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Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

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Важно 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

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Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

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Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

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