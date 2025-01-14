«Дети сильно нервничают из-за этой системы»: в школьных оценках не могут разобраться даже родители

Агнесе Гедушева рассказала, что введение новой системы оценивания вызвало замешательство во многих семьях. «Я считаю себя довольно смышлёным человеком, но когда я впервые присутствовала на родительском собрании, где объясняли эту систему, мне показалось, что я на уроке математики», — сказала она. «Многие мамы выходили из зала не совсем уверенные в том, что поняли, что происходит». Гедушева считает, что родителям, как и учителям и ученикам, необходимо время, чтобы привыкнуть к новой системе и понять её цели.

Она также отметила, что родители часто не могут помочь детям разобраться в механизме оценивания. «Когда я дома вижу проценты, я не понимаю, что они значат, и ребёнок тоже часто не может объяснить», — добавила она. В результате дети часто испытывают стресс, так как не уверены в том, как оцениваются их знания.

«Ученики в школах с более высокими требованиями, например в гимназиях, борются за своё место. Они с самого начала знают, чего хотят достичь», — отметил Нил Сакс Константинов. Однако не у всех детей мотивация и понимание своих целей формируются в раннем возрасте. У некоторых это происходит только в старших классах, и до этого времени им необходима активная поддержка учителей и родителей.

«Эта система является стандартной практикой во всём мире», — отметил также Константинов. «Малые контрольные работы помогают учителям и родителям отслеживать знания учеников, а крупные задания дают возможность оценить результаты». Он добавил, что для успешного функционирования системы важно, чтобы учителя и руководство школ были хорошо подготовлены и могли ясно объяснить её родителям и детям.

Новая система оценивания создаёт дополнительный стресс не только для родителей, но и для детей. «Подростки сильно нервничают из-за этой системы», — подчеркнул Константиновс. «Чем больше они переживают, тем хуже их успеваемость, потому что стресс негативно влияет на способности к обучению». Поэтому он считает, что школам и родителям важно создавать эмоционально безопасную среду, где дети чувствуют поддержку и понимание.