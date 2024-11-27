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Детей с аутизмом в лондонской спецшколе часами держали в комнатах для изоляции и били: Би-би-си

© BBC 27 ноября, 2024 16:38

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На протяжении нескольких лет в школе «Уайтфилд» на северо-востоке Лондона, считавшейся одним из лучших учебных заведений, существовали специальные «успокаивающие комнаты» без окон, где детей с особенностями развития запирали на много часов без еды и воды.

На кадрах, переданных Би-би-си родителями школьников, видно, как запертые дети в состоянии сильного стресса наносят себе увечья. Все это время к ним никто не приходит.

Судя по записям, сотрудники школы вмешались в происходящее лишь один раз, когда запертый мальчик несколько раз бросил свою обувь в камеры CCTV. Прибежавший после этого помощник учителя, по всей видимости, ударил ребенка.

Около 40 детей с нарушениями обучаемости и тяжелыми психическими расстройствами часами находились в этих комнатах — как правило, без еды и питья.

Школа «Уайтфилд» для детей с особенностями развития считалась образцовой, пока в 2017 году инспекция британского регулирующего органа в системе образования, Ofsted, не обнаружила, что в ней для изоляции детей используются обитые мягким материалом комнаты без мебели и окон.

Полиция провела расследование по факту жестокого обращения с детьми в этих «успокаивающих комнатах» в период с 2014 по 2017 год. Как выяснила Би-би-си, расследование было начато после обнаружения коробки с USB-накопителями, содержащими 500 часов видеозаписей происходившего в этих комнатах. Об их существовании стало известно только в 2021 году.

Расследование завершилось в начале этого года без предъявления обвинений.

Школа заказала собственное расследование, показавшее, что шесть сотрудников «Уайтфилд» подвергали учеников насилию. Однако результаты этого расследования не были направлены в государственную Службу раскрытия информации и предупреждения преступлений, которая может запретить людям работать с детьми. Трое из этих людей продолжали работать в школе.

После того как комнаты изоляции в школе были закрыты в 2017-м году, сотруднице заведения поручили просматривать записи с камер, однако она проигнорировала большинство происшествий, попавших на видео.

Во время расследования она пожаловалась, что потеряла «чувствительность» к отснятому материалу. Также было установлено, что она сама жестоко обращалась с детьми, однако ее не уволили.

Некоторые семьи пострадавших детей рассказали Би-би-си, что после этих «успокаивающих комнат» у их детей развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Семья одного ребенка сообщила, что он получил серьезные психологические травмы и впоследствии был помещен в психиатрическую больницу.

Родители рассказали, что жаловались в школу на необъяснимые травмы и использование комнат, но это ни к чему не привело, хотя доказательства с камер видеонаблюдения были налицо.

«Контекст»

Столичная полиция заявила, что продолжает вести «более широкое расследование» в отношении школы «Уайтфилд».

Компания Flourish Trust, управляющая школой, заявила, что извлекла уроки из ошибок, допущенных в этом деле.

Местные органы власти заявляют, что теперь проведут собственное, «полностью независимое» расследование. В местном совете утверждают, что не изучали записи с системы видеонаблюдения, поскольку не знали о ее существовании.

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