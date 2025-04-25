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Детей-бизнесменов обложат по–взрослому: когда школьники должны платить налоги

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 16:06

Бизнес 0 комментариев

Грядут каникулы, которые для многих подростков будут трудовыми. Юным предпринимателям стоит учитывать: при доходах выше 3000 придется платить налоги.

Предприятия учащихся школьников, доходы которых в год не достигают 3000 евро, не должны будут регистрироваться в Службе госдоходов в качестве налогоплательщиков. Это определяют поправки к закону "о подоходном налоге с населения", поддержанные Комиссией Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Но если экономическая деятельность молодых предпринимателей, осуществляемая в рамках образовательных школьных учебных предприятий, превысила доход 3000 евро в год, то придется и регистрироваться, и платить.

Согласно существующим образовательным стандартам, школьники приобретают практические навыки предпринимательства путем создания собственных учебных предприятий. И до этого момента налоги с них не платили.

Чтобы определить день регистрации предпринимательской деятельности, школьники могут учитывать свои доходы, а затем суммировать их в свободно выбранной или установленной образовательным учреждением форме, предусматривает законопроект.

Планируется, что порядок уплаты налогов будут применять к предприятиям школьников с 1 января уже нынешнего года и он будет распространяться уже на все доходы 2025 года.

Однако поправки к закону о подоходном налоге с населения в окончательном чтении еще предстоит рассмотреть на заседании Сейма.

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