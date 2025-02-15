Депозитную систему ждут перемены? Ее ограничения многих не устраивают

Одна из самых актуальных проблем, о которых упоминалось в программе, - это ограничения, связанные с обменом депозитных купонов. В частности, приводился пример, когда в Лиепае клиентам в магазине Top предлагался возврат депозита лишь в том случае, если они что-то купят. Если сумма, указанная в купоне, больше стоимости покупок, остаток удерживается и не выплачивается. Или же нужно приобрести товары на сумму, превышающую указанную в купоне.

"Это представляется неудобным - если мне больше ничего не надо купить, я не могу получить деньги обратно", - прокомментировал зритель.

Мик Стуритис подчеркнул: в Латвии сейчас нет таких законов, которые требуют от торговцев обязательно вернуть стоимость депозита деньгами: у них есть выбор - выплатить наличные или выдать товар на эту сумму. Однако SIA Depozīta iepakojuma operators со своей стороны хочет внедрить улучшения, чтобы системой пользовались чаще.

Еще один зритель напомнил о проблеме, которая ему представляется важной: депозитные купоны могут быть использованы только в конкретных магазинах. Например, если купон выдан в магазине Lidl, его можно использовать только в этой же торговой сети и ни в какой другой.

Мик Стуритис поясняет: "Наша цель - сделать так, чтобы была возможность обменять депозитные купоны и перечислить их сумму на банковский счет, чтобы клиент мог потратить деньги в любом магазине".

На данный момент, по словам Стуритиса, такие изменения планируются, и он надеется, что вскоре они будут доступны для широких кругов населения. "Это значительно облегчит процесс пользования тароматами и обеспечит больше свободы", - добавил он. Стуритис подчеркнул, что эти изменения возможны в большинстве мест, где ведется обработка депозитной тары, но в мелких магазинах все же будут технические ограничения.