Деньги за КОЗ: кому вернут и сколько?

«Вчера мне позвонила подруга и рассказала о том, что собирается в здание Дома профсоюзов в Риге, чтобы подать заявление на возврат денег, которые она переплатила за электричество. Обещали выплатить до 2 000 евро чуть ли не сразу. Что это за такая невиданная щедрость? Не могли бы вы прояснить, правда это или слухи?» — обратилась к нам читательница Екатерина.

Действительно, летом этого года общественная организация Tiesiskums.lv объявила о подаче коллективного иска к латвийскому государству и начала сбор подписей пострадавших, согласных на то, чтобы адвокаты общества представляли их интересы в суде.

По словам представителей организации, будущий судебный процесс обещает быть грандиозным: по их подсчетам, пострадало более 920 тысяч домашних хозяйств. Кроме того, претендовать на компенсацию могут и владельцы частных предприятий. Сбор подписей проходил до 1 октября, после чего адвокаты начали готовить иск в суд. Размер средней компенсации на одного истца может составлять до 2 000 евро, из которых адвокаты вычтут гонорар за свои услуги. Естественно, перспектива получить деньги способствовала повышенной активности подписантов.

Однако возникший ажиотаж вызывает определенные подозрения: с чего бы адвокаты столь рьяно встали на защиту простого народа, особенно накануне очередных выборов в Сейм?

К истории вопроса

Под словосочетанием «компонент обязательной закупки» скрывался оброк, который за период с 2005 по 2023 год платили все потребители электроэнергии — и жители Латвии, и промышленные предприятия — производителям так называемой «зеленой энергии».

После вступления Латвии в ЕС правительство с повышенным рвением начало выполнять директивы Евросоюза, по которым следовало всячески поощрять производителей электроэнергии, не загрязняющей окружающую среду, а использующей возобновляемые источники энергии. Речь шла о владельцах ГЭС, теплоэлектростанций, работающих на биогазе (обычно это метан, вырабатываемый из навоза и отходов), древесных щеповых станций, солнечных и ветряных электростанций.

Защищать природу, конечно, дело хорошее, но тогда непонятно, почему дым от сжигания древесной щепы и других отходов лесопилок считается «дружественным» природе, а от сжигания природного газа — нет.

Мы живем при капитализме, основанном на принципе свободной конкуренции. Но когда дело касается «зеленой энергии», здесь царит феодализм. Электричество, получаемое от сжигания щепок или метана, при рыночных условиях тех лет было неконкурентоспособным по сравнению с обычной тепловой электростанцией на природном газе — ведь к нам поступал дешевый российский трубопроводный газ.

Для сравнения: строительство атомной электростанции обходится очень дорого, но затем себестоимость вырабатываемой ею электроэнергии остается вне конкуренции по сравнению с электростанциями на любом другом топливе.

Если ты не способен конкурировать, на свободном рынке остается только закрыться. Но производители «зеленой энергии» все эти годы находились в особых условиях: их продукцию покупали по сверхвысокой цене, а государство финансировало их за счет компонента обязательной закупки, взимаемого со всех латвийских потребителей.

В результате электроэнергия была постоянно слишком дорогой для существования энергоемких производств. Тот же LiepАjas metalurgs закрылся вскоре после того, как установил электропечь для плавки металла. Напомним, еще в начале XXI века это предприятие было одним из крупнейших производителей в стране.

Грандиозное надувательство

Периодически, особенно в годы выборов в Сейм, оппозиционные политики заявляли о грандиозном надувательстве жителей Латвии, связанном с системой КОЗ. Ведь еще в 2017 году та же Еврокомиссия признала схему сбора платежей по КОЗ незаконной. В 2019 году, как раз накануне пандемии коронавируса, было возбуждено даже уголовное дело против безымянных должностных лиц, которые, возможно, допустили нарушения при введении КОЗ.

А ведь деньги здесь циркулировали немалые: только в 2018 году жители Латвии заплатили за КОЗ более 207 миллионов евро. Причем платили его даже те, кто электричество не потреблял, поскольку КОЗ делился на две части: переменную, зависящую от количества потребляемой в семье электроэнергии, и фиксированную, зависящую от мощности подключения электричества в квартире или доме.

В результате дачники, проживавшие в своих домах только в летний период, и владельцы пустующих домов получали рекордные счета за электроэнергию, хотя электричество не использовали. В среднем платежи за КОЗ составляли 20% от итогового тарифа.

Однако затем грянула пандемия коронавируса, а позже — вторжение России на Украину. О том, чем закончилось уголовное дело, возбужденное в 2019 году, информации нет. В 2023 году КОЗ отменили. Сегодня производителям «зеленой энергии» платит Latvenergo из собственной прибыли. И вот теперь — новый поворот событий.

Кто будет платить?

Отметим, что судебная тяжба, тем более против такого ответчика, как государство, может длиться довольно долго. К тому же понятие «государство» достаточно расплывчато. Законопроект о введении КОЗ тогда, в 2005-м, разрабатывался и утверждался Кабинетом министров.

В те годы председателем КМ был Айгарс Калвитис. Закон принимали депутаты Сейма (председатель — Ингуна Удре), а провозглашал президент Латвии (Вайра Вике-Фрейберга). Однако о персоналиях пока никто не говорит.

Теперь о самой процедуре. Сначала иск подается в районный или городской суд. Его решение затем можно обжаловать в окружном, а после — в Верховном и Конституционном судах. Но даже если в итоге суд высшей инстанции удовлетворит иск, возникает вопрос: кто выплатит компенсации? Тем более что получать их будут все пострадавшие, независимо от того, подписывались они под доверенностью к общественной организации на представление их интересов в суде или нет. По этому поводу действующие министры дают весьма уклончивые ответы.

Так, министр экономики Викторс Валайнис заявил: «Мы создавали отдельные комиссии по расследованию, выступали со своими индивидуальными мнениями о том, насколько система КОЗ была несправедлива, что мы были вынуждены совершать платежи, не выдерживающие никакой критики, и финансировали бизнес-проекты отдельных предпринимателей. На мой взгляд, тут есть место для дискуссии. Я со своей стороны однозначно поддерживаю авторов этой инициативы: выбранный ими путь — новый опыт для Латвии. Мне было бы интересно встретиться с ними и понять, на чем они в данный момент фокусируются».

На вопрос о том, не придется ли налогоплательщикам в случае положительного решения суда платить дважды, Валайнис дал ответ: «Думаю, нет, но, с другой стороны, что касается возвратов, нужно смотреть на предпринимателей, получивших эти платежи. Надо понимать, о каких переплатах идет речь. Считаю, что не все КОЗ были незаконными, но определенно была такая часть, которую суд должен будет обязательно оценить, и тогда по этим частям можно будет определить, кто был их получателем».

Министра вполне можно понять. Предполагаемая судебная тяжба обещает быть продолжительной, и за это время сменится не один министр экономики. Так что остается только ждать дальнейшего развития событий.

Александр ФЕДОТОВ