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Демографический спад изменит экономику и общество, в Латвии — драматичнее всего

© LETA 7 мая, 2025 10:45

Мир 0 комментариев

В Европейском союзе после 2026 года начнется период снижения численности населения, что повлияет на развитие экономики и рынок труда. Однако ситуация в странах ЕС из-за разных демографических тенденций будет отличаться. Точно предсказать, как изменится структура экономики и финансовая система, сложно, но ясно одно - перемены неизбежны.

Старение общества и его влияние на экономику, финансы и социальную систему - один из главных вызовов не только для стран Балтии и ЕС, но и многих других регионов мира. Эффективного решения проблемы сокращения численности населения и связанного с ним старения общества пока не найдено, и есть большие сомнения, что такое решение появится в ближайшем будущем. При этом важно понимать, что решение демографических проблем ожидается от государства и общества, которые могут повлиять на это лишь частично, тогда как главное решение - сколько детей иметь - всегда будет личным выбором каждого. Люди, планирующие двоих детей, не станут рожать десятерых только потому, что государство будет платить большие пособия.

Банк Латвии указывает, что сокращение населения - это неизбежный процесс не только в Латвии, но и в мире в целом, и с этим придется смириться. В ближайшее время ожидается переходный период, когда наибольшие проблемы возникнут с пенсионной системой, здравоохранением, рынком труда и привлечением инвестиций.

Демографические изменения в ЕС отличаются в зависимости от страны. Согласно исследованию аналитического центра "Bruegel", численность населения в возрасте до 20 лет с 2023 по 2050 год существенно сократится в Латвии, Литве, Греции, Болгарии, Румынии, Португалии, Хорватии и Польше. Латвия относится к числу тех стран, где демографическая ситуация будет особенно острой.

Самыми реалистичными решениями в этой ситуации являются инвестиции в укрепление здоровья людей и стимулирование занятости, чтобы люди оставались на рынке труда как можно дольше. Меры поддержки рождаемости могут дать определенный эффект, но не предотвратят общее старение общества.

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