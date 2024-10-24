Дело советского Алена Делона: как брачный аферист 20 лет жил за счет женщин

Преступная бездеятельность

В 60-х годах прошлого века жители СССР обожали смотреть французские фильмы, где блистал красавчик Ален Делон, по которому вздыхали тысячи советских женщин. И Сергей Ладжун был очень похож на зарубежную кинозвезду.

«Дело советского Алена Делона» - под таким неофициальным названием оно вошло в учебники криминалистики. Всего в послужном активе брачного афериста были 72 обманутые женщины. Но его жертвами были не одни только представительницы прекрасного пола. Преступник умело втирался в доверие и к мужчинам, знакомясь с ними в поездах, идущих на курорты.

Злоумышленника, безнаказанно колесившего по просторам тогдашней страны несколько лет, не удавалось найти в том числе и благодаря попустительству местной милиции.

В списке конкретных должностных лиц фигурирует и рижская милиция. Ведь именно ее представители имели реальную возможность задержать афериста еще в самом начале его преступной деятельности. В 1966 году в Геленджике Ладжун на отдыхе познакомился с жителями Риги Биндеманом и Иоффе. Во время совместного распития спиртных напитков их новый друг попытался украсть у рижан 875 рублей - немалые по тем временам деньги. Однако те оказались бдительными. Вора задержали и доставили в милицию.

Выяснилось, что в его послужном списке уже было 25 преступлений корыстного характера. Суд города Краснодара приговорил вора к пяти годам лишения свободы. Однако уже через год его условно освободили за примерное поведение и направили на работу на один из заводов города Волгограда, откуда Ладжун благополучно сбежал через полтора месяца.

Спецкомендатура объявила местный розыск и направила уголовное дело по месту рождения разыскиваемого - в город Мукачево Закарпатской области Украины, где беглец и не думал появляться.

Вместо этого он отправился в Ригу, чтобы наказать виновников своего ареста. Он потребовал с Биндемана и Иоффе по 2,5 тысячи рублей с каждого за причиненные страдания.

Свои требования он изложил, позвонив на домашние телефоны жертв. Но этим он не ограничился и стал напоминать о себе, посылая телеграммы из разных городов СССР. Потерпевшие тут же написали заявления в УВД города Риги и МВД Латвии с требованием найти шантажиста. Однако в возбуждении уголовного дела им всякий раз отказывали и мер к розыску преступника не предпринимали.

В сентябре 1969 года Ладжун решил перейти от угроз к делу. Он приехал в Ригу и, приобретя две канистры с бензином, побывал на даче Биндемана и на квартире Иоффе. Никого на месте из них не было, и тогда шантажист передал одну из канистр через несовершеннолетнего сына Биндемана, чтобы показать, что он не шутит. Однако и на этот раз разыскивать злоумышленника не стали. В милиции Биндеману заявили, что приезжий просто пошутил. Пришлось рижанам заплатить шантажисту. А в это время его искала вся милиция СССР.

По данным статистики

Наталья Орловская и не мечтала устроить личную жизнь, но командировка в Калугу все изменила. Там она встретила молодого научного сотрудника — Николая Пущина. Обаятельный ученый напомнил ей любимого французского актера. В считаные дни молодые люди договорились о свадьбе. И тут, как назло, Николая ограбили, оставив без копейки. Наталья сама предложила ему деньги в долг. Тот долго отнекивался, а потом все же взял 250 рублей и исчез.

Наталья далеко не сразу поняла, что Николай ее обманул. Сама мысль о том, что этот обаятельный красавец и умница с характерным южным говорком может быть лгуном и вором, казалась ей кощунственной. Но жених так и не объявился.

Наталья отправилась в милицию. Но, в отличие от рижских коллег, в Калуге заявление приняли. Заявление попало в сводку. Данные по всему СССР стекались в отдел уголовной статистики, чьи сотрудники составляли картину преступности страны в целом. Именно в этом отделе заметили, что за последние годы в СССР было совершено несколько десятков мошенничеств и краж, которые так и остались нераскрытыми.

Никаких зацепок, никаких улик, никаких имен и фамилий. Но кое-что общее у них было: в подавляющем большинстве случаев потерпевшими являлись одинокие женщины, которые описывали преступника как красивого обаятельного мужчину 30-40 лет, похожего на Алена Делона. Тогда и возникло предположение, что преступником является один человек.

Дело поручили вести следователю Михаилу Дайнеко. Когда тот взялся изучать географию мест происшествий, то первым делом нанес их на карту. Даугавпилс — Калуга — Кемерово, Минск — Одесса — Киев, Кишинев — Харьков — Рига, Таллин — Юрмала — Псков, Сочи — Рязань — Запорожье... Это только несколько маршрутов злоумышленника. При этом он проявлял чудеса изобретательности. Знакомясь с очередной жертвой, он выдавал себя за Онокиенко, Липатова, Пашенцева, Чурсина и других лиц - в зависимости от похищенных документов. И уходить от ответственности ему помогала безответственность работников милиции.

Так, в Харькове, прописавшись в гостинице по своим документам, Ладжун украл у соседа по номеру вещи, а у другого потерпевшего мошенническим путем выманил 80 рублей. На месте преступления остались паспорт и чемодан преступника. Потерпевшие сразу же заявили в милицию, но по горячим следам мошенника не задержали. Даже заявление не зарегистрировали, а паспорт Ладжуна и другие вещественные доказательства оказались утраченными.

Классический вариант Остапа Бендера со свадьбой и последующим побегом с наворованным добром был осуществлен Ладжуном в Минске, когда он представился девушке Наде ученым, преследуемым агентами иностранных спецслужб. Выйти замуж за «пылающего от любви» Ладжуна Надя согласилась уже на следующий день после их знакомства. Наутро после первой брачной ночи мошенник исчез вместе с ценными вещами, подаренными на свадьбу.

Задержали в Гатчине

Но повышенная активность сыграла с аферистом злую шутку. Следственной группе удалось выйти на его след в Гатчине, когда тот увивался за привлекательной буфетчицей Викой. Примечательно, что опознала его не сама красотка, а ее сменщица. Вика же упорно отказывалась верить, будто Володя, инженер из Москвы, «прямо слов нет, какой симпатичный и остроумный», — не кто иной, как преступник с многолетним стажем. Но потом все же согласилась помочь милиции, которая явилась на свидание с «Володей» вместо плачущей буфетчицы.

В ходе следствия, продлившегося почти год, выяснилось, что доверчивых женщин Юрий обманывал и грабил на протяжении 20 лет. В итоге удалось доказать 72 эпизода мошенничества и даже одно убийство, совершенное в самом начале «карьеры», как выразился Ладжун, «по неосторожности». Советский Ален Делон был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.

Александр ВАЛЬТЕР