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«Делали то, что велит закон»: подробности того, как УДГМ уронил портал Latvija.lv

© Lsm.lv 25 марта, 2025 20:21

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Устроенная Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) рассылка на официальные э-адреса извещений в связи с грядущими муниципальными выборами привела к сбою в работе официального портала Latvija.lv. В УДГМ передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 пояснили, что делали то, что велит закон, и что никаких срочных действий со стороны получателей не требуется. В ответственном же за портал госагентстве выразили надежду, что организаторы таких рассылок будут предупреждать о них заранее.

«Дело в том, что Закон о Регистре избирателей обязывает нас рассылать информацию о об избирательных участках за 75 дней до выборов тем избирателям, у которых активирована официальная электронная почта на latvija.lv.

Так что у нас есть обязательство, установленное законом, в какой именно день и кому что мы должны рассылать. Мы закон соблюдаем. Поэтому мы разослали более 360 000 уведомлений, включающих информацию о конкретном избирательном округе, где зарегистрирован человек, а также более подробную информацию о выборах», — объяснила «Подробностям» представитель УДГМ Мадара Пуке, почему в ночь на вторник и рано утром были разосланы сотни тысяч сообщений, которые привели к сбою в работе Latvija.lv.

Как сообщалось ранее, многие пользователи получили оповещения о новом письме в их официальной э-почте на Latvija.lv, но не смогли добраться до самого этого письма.

При этом бумажные письма всем остальным УДГМ рассылать не будет, но, сообщила М. Пуке, с 29 марта любому избирателю на сайте ведомства в разделе «Выборы» будет доступна услуга «Управление данными избирателей», где можно просмотреть свои данные, найти свой избирательный округ и при необходимости сменить его.

«Переход в другой избирательный округ возможен при условии, что лицо зарегистрировало недвижимое имущество в этом другом избирательном округе. Это можно сделать с 29 марта по 29 мая», — пояснила она.

При этом, признают в УДГМ, если вы получили письмо про выборы на э-адрес, но смогли его прочесть, вы ничего не пропустили: это просто информация, не требующая никаких немедленных действий.

В свою очередь, Олег Филипович, директор Департамента электронных закупок Государственного агентства цифрового развития, пояснил, что перегрузка произошла, потому что огромное число пользователей в короткое время пошло на Latvija.lv, чтобы прочесть это письмо (как сказано выше, УДГМ разослала его более 360 тыс пользователей). Он также признал, что в последнее время число обладателей официальных э-адресов быстро выросло, и сейчас идет работа по укреплению и развитию инфраструктуры, чтобы впредь такие аварии не повторялись.

О. Филипович подчеркнул, что письма от УДГМ в данном случае — это просто информация, которой, к тому же, можно будет воспользоваться не раньше 29 марта. Так что с чтением извещения можно не спешить.

Чиновник также отметил, что если какое-то ведомство собирается устроить такую массовую рассылку, полезно, чтобы Госагентство цифрового развития знало об этом заранее и могло к этому подготовиться во избежание подобных сбоев.

Выборы самоуправлений-2025  пройдут 7 июня. Центральная избирательная комиссия предупредила, что с этих выборов будут введены новые избирательные бюллетени: если до сих пор кандидатов, которых лично поддерживает конкретный избиратель, можно было отмечать знаком «+», а тех, кого он не поддерживает, вычеркивать, то теперь рядом с именем каждого кандидата будет два поля разного цвета: избиратель сможет закрасить зеленое поле, если поддерживает кандидата, или красное, если ему не нравится кандидат. 

В этот раз впервые предусмотрена возможность в определенных случаях проголосовать, находясь за пределами своего самоуправления — в частности, если избиратель, по состоянию здоровья оказался в медицинским стационаре, центре социального ухода или другом заведении за пределами своего избирательного округа. То же относится к ситуациям, когда избиратель находится в месте кратковременного заключения или находится под арестом или отбывает связанное с лишением свободы наказание за границей «своего» самоуправления.

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