Даукштс: словацкий и венгерский премьеры начинают влиять на общеевропейскую политику безопасности

Он отметил, что риторика Орбана и Фицо связана с дебатами о дальнейшей судьбе Европы и НАТО. В настоящее время в этих дебатах есть два крыла. Первое крыло состоит из стран и территорий, расположенных дальше от России, которые не рассматривают Россию как угрозу, с которой нужно бороться и вкладывать в эту борьбу средства. Второе крыло - страны от Финляндии, Швеции и стран Балтии до Черного моря.

Политолог подчеркнул, что у всех этих стран есть свое видение того, как должны работать Европа и НАТО, и свой исторический опыт в отношениях с Россией, в которой растет агрессивный национализм и, по сути, фашистская идеология. История позволяет сравнивать режимы, сказал он. По его мнению, режим, который сейчас формируется в России, с "одним фюрером во главе", похож на режим Германии 1930-х годов, когда страна находилась в руках одного человека. По его мнению, дело не столько в народе, сколько в общем настроении людей в России - около 80 % поддерживают политику создания российской империи в ближних и дальних приграничных странах.

На просьбу прокомментировать, почему канцлер Германии Олаф Шольц утратил доверие Бундестага и ушло в отставку правительство Франции, политолог пояснил, что смена власти связана с тем, что страны, ранее переживавшие стабильное развитие, столкнулись с рядом проблем, таких как миграция, ее влияние на занятость, не в последнюю очередь вопрос о квалификации приезжих.

Что касается Украины, то политолог подчеркнул, что Украина является лакмусовой бумажкой для европейской солидарности и сущности Европы. По его мнению, будущее Европы сегодня решается в Украине: за будущее Европы платят кровью и жизнями украинцев. По мнению Даукштса, какой бы миролюбивой ни была Европа, нельзя игнорировать недавнюю пресс-конференцию Путина, на которой он фактически потребовал капитуляции Украины.

Он отметил, что империалистические настроения среди россиян сильны как в самой России, так и в так называемых диаспорах. Россия пытается настаивать на том, что и в Латвии есть русская диаспора, но на данный момент неясно, насколько глубоко в ней укоренились имперские настроения.