Даугавпилс и Резекне планируют участвовать в государственной программе арендного жилья

При этом в городе уже есть несколько сотен свободных муниципальных квартир, рассказал депутат от Партии Даугавпилсского края Ивар Шкинчс, у которого план участвовать в новой программе вызвал недоумение. "На заседании комитета мы узнали, что у самоуправления на данный момент имеется более 300 свободных квартир - сколько стоит содержание этих квартир?

И, может быть, самоуправлению следовало бы привести в порядок эти пустующие квартиры, вложить средства в ремонт, реновировать дом", - сказал он. На содержание этих квартир, например, на отопление, из муниципального бюджета ежегодно тратится около 200 тысяч евро, но такие квартиры, большей частью находящиеся в плохом состоянии, не пользуются спросом. А восстанавливать их, как и реновировать дом, будет дорого. (Lsm.lv)