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Дамаск на грани падения — как и весь режим Асада в Сирии

© BBC 7 декабря, 2024 20:54

Мир 0 комментариев

Сирийские повстанцы подходят к Дамаску с севера и с юга. Поступают сообщения о том, что они вошли в третий по величине город страны Хомс, в котором пересекаются основные дороги страны.

Повстанцы приближаются к тюрьме, которую правозащитники называли главным центром пыток и казней

Повстанческие силы приближаются к самой печально известной военной тюрьме Сирии Сайедная, где, как сообщалось, тысячи сторонников оппозиции подвергались пыткам и казням, а еще тысячи могут оставаться там и сейчас.

Фотографии, опубликованные в социальных сетях и предположительно сделанные боевиками, свидетельствуют о том, что тюрьма, расположенная за пределами Дамаска (примерно в 30 км к северу от города) находилась в их поле зрения.

Оппозиционные новостные порталы также сообщают, что войска 127-й бригады сирийской армии, защищавшие тюрьму, были выведены из соседнего города Ранхус.

В одном из постов в поддерживающем повстанцев телеграм-канале говорилось, что Сайедная находится «в пределах досягаемости своих освободителей» и что «если Бог даст, вскоре все задержанные будут освобождены». Другой пользователь Telegram написал: «Человеческая бойня находится в поле зрения моджахедов».

В 2017 году Amnesty International использовала фразу «человеческая бойня» для описания тюрьмы Сайедная в отчете, в котором утверждалось, что за первые пять лет гражданской войны здесь в условиях полной секретности было казнено от 5 тыс. до 13 тыс. человек.

Правозащитная группа также заявляла, что казни, по всей видимости, были санкционированы на самом высоком уровне, и приравнивала такую практику к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Тогда правительство отклонило заявления Amnesty International как «безосновательные» и «недостоверные», настаивая на том, что все казни в Сирии проводились в соответствии с надлежащей правовой процедурой.

В МИД Британии заявили о «соответствующих мерах» в случае, если Сирия применит химическое оружие

Замминистра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер на конференции в Бахрейне заявил, что любое применение химического оружия сирийскими или российскими войсками в Сирии абсолютно недопустимо.

«Я не буду рассуждать о том, что мы будем делать, если это случится, но я поднимаю этот вопрос, потому что это остается красной линией для нас. Мы примем соответствующие меры, если увидим, что эту красную линию переступили», — заявил Фалконер.

Фалконер поднял этот вопрос, поскольку известно, что сирийский режим неоднократно применял химическое оружие во время гражданской войны.

Тем не менее, его заявление вызвало удивление у участников конференции. Делегаты заявили, что это напомнило им о том, как президент США Барак Обама не смог ответить на нарушение такой «красной черты» в 2013 году, когда отказался от военных действий против режима Башара Асада, применившего химоружие против собственного народа.

Но Фалконер говорил обдуманно, и его позиция теперь четко зафиксирована.

Источник в администрации Байдена: Дамаск падает пригород за пригородом

Анонимный источник нашего партнера CBS в американской администрации поделился такой оценкой происходящего: Дамаск «падает в руки повстанцев пригород за пригородом».

Сирийские власти отрицают, что президент Башар Асад покинул столицу.

  час назадКадры из Сирии говорят о полном коллапсе системы государственной безопасности, Пол Браун, BBC Verify,

В последние дни в видеоматериалах, поступающих из Сирии, произошли заметные изменения.

В первую неделю наступления повстанцев мы в основном видели, как вооруженные люди в военной форме снимали самих себя в только что захваченных ими городах. Но за последние несколько дней мы увидели больше кадров, на которых безоружные люди в гражданской одежде сносят памятники династии Асадов.

На одном из таких видео, снятых в четверг вечером, мужчины и женщины собрались в Хаме, празднуя снос статуи бывшего президента Хафеза Асада.

Би-би-си также удалось подтвердить подлинность видео, на котором люди сносят бюст Хафеза Асада в пригороде Дамаска.

На других верифицированных видео видно, как люди срывают большой сирийский флаг в Муадамии, расположенной к югу от столицы.

Эти видео могут свидетельствовать о полном развале системы государственной безопасности в Сирии.

Повстанцы утверждают, что захватили большую часть региона Даръа на юге Сирии, где в 2011 году началось восстание против режима президента Башара Асада.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), группировки повстанцев смогли установить контроль над многими военными объектами после «ожесточенных боев» с правительственными войсками.

Как сообщает агентство Reuters, за 24 часа повстанцы захватили почти весь юго-запад Сирии, вплотную подошли к столице страны Дамаску и находятся в 30 км от него.

В сети появилось видео, на котором в пригороде Дамаска Джарамане сносят статую отца Башара Асада Хафеза Асада, который правил страной 29 лет до своей смерти в 2000 году.

Reuters отмечает, что правительственные войска сейчас сосредоточены на обороне крупного и стратегически важного города Хомс, куда и стягивают силы из других районов и вокруг которого наносят авиаудары.

Президент Сирии Башар Асад остается в Дамаске, утверждает сирийское государственное информационное агентство.

 

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