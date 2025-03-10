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Cитуация «не очень хорошая»: полиция устроила рейд в междугородних автобусах

© Lsm.lv 10 марта, 2025 18:05

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LETA

В начале года Госполиция провела профилактические проверки использования ремней безопасности в общественном транспорте. В общем было проверено более 450 междугородних автобусов и микроавтобусов, сообщает LSM+.

По итогам проверок Госполиция сделала вывод, что ситуация с использованием ремней безопасности в общественном транспорте по-прежнему не очень хорошая — есть пассажиры, которые не заботятся о собственной безопасности и безопасности окружающих. Однако были зафиксированы и положительные примеры, когда все пассажиры в транспортном средстве были пристегнуты.

В полиции отмечают, что многие участники дорожного движения даже не задумываются о том, что нужно пристегиваться. Не соблюдая это правило, пассажиры подвергают себя риску. В случае аварии последствия могут быть тяжелыми не только для непристегнутого пассажира, но и для тех, кто соблюдает правила. В момент столкновения непристегнутый человек может по инерции нанести травмы другим пассажирам.

Госполиция напоминает: водители и пассажиры транспортных средств, сиденья которых оборудованы ремнями безопасности, обязаны пристегиваться во время движения. За невыполнение этого правила для водителей предусмотрен штраф в размере от 30 до 70 евро, а для пассажиров — предупреждение или штраф в размере 15 евро.

Как сообщалось ранее, в начале января в Талсинском крае микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком на Вентспилсском шоссе. В результате аварии два человека погибли, восемь человек получили травмы. 

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