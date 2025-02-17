«Чуть не развернули на границе»: у новых латвийских паспортов проблемы с чипами

Прошел ровно год с момента выпуска новых паспортов. Новая версия от предыдущей отличается усовершенствованным решением защиты от подделок, основанным на требованиях Регламента Совета Европы о средствах защиты и стандартах биометрии в паспортах и проездных документах, выдаваемых государствами-членами.

Однако некоторые люди столкнулись с проблемами. Мадара утверждает, что ей отказали в выдаче индийской визы из-за плохой фотографии.

Каспарс, в свою очередь, столкнулся с «загвоздкой» в аэропорту США, где не смогли считать чип в его паспорте. Хорошо, что чип смогли считать по ID-карте, которая тоже у Каспарса была с собой, так бы во въезде в страну отказали.

В PMLP подтвердили, что получили информацию о нескольких случаях, когда в людей случались проблемы с прочтением чипов.

«Администрация получила информацию об отдельных случаях, когда автоматическое устройство не смогло успешно считать проездной документ во время пограничного контроля. Однако после дополнительной визуальной проверки документа в пересечении границы отказано не было», сообщила представитель PMLP Мадара Пуке.

В случае, если гражданин Латвии, находящийся за рубежом, сталкивается с ситуацией, когда автоматическое устройство не смогло распознать проездной документ и поэтому ему отказано во въезде, гражданин Латвии может обратиться в Консульский департамент Министерства иностранных дел. После возвращения в Латвию для проверки действительности документа можно обратиться в территориальное отделение PMLP, взяв с собой паспорт.

После тщательной проверки документа, в том числе для того, чтобы убедиться в том, что документ нечитаем и не обнаружено никаких визуальных признаков повреждения, можно бесплатно получить новый документ.