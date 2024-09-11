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Чулпан Хаматова о гонениях на русский язык в Латвии: не очень мудрый способ бороться со злом (4)

Редакция PRESS 11 сентября, 2024 10:59

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

Живущая в Латвии зведа российской сцены Чулпан Хаматова дала интервью блогеру Мише Понятовскому, где в том числе высказала свое мнение об использовании русского языка в Латвии и рассказала о своей интеграции.

"Мне было интересно учить латышский язык, потому что на этом языке говорит очень мало людей на этой планете и как бы встать в этот ряд мне было прямо даже азартно, - говорит Чулпан Хаматова. - Я могу общаться на бытовом уровне, а чтобы дать интервью или пообщаться на серьезные темы, мне надо заранее позаниматься с учителем... подготовиться. Я играю на латышском языке и меня радует, что во время спектакля я забываю, что я играю на латышском языке, это как бы уходит, я только играю и что-то говорю, а на каком языке - я не думаю об этом. Это очень радует и поднимает настроение! Что касается интеграции, то все-таки два года еще прошло только.

Я точно возвращаюсь в Ригу домой, если я где-то на гастролях. Мне нравится это состояние, когда самолет подлетает к Риге и эта узнаваемость ландшафта Рижского взморья, и когда я подъезжаю к Старой Риге, я успокаиваюсь и мне становится хорошо.

Хаматова осознает, что у России, Советского Союза и Латвии достаточно трагичные отношения: "Те искалеченные судьбы, которые создали российские оккупанты... Ты должен с этим как-то смиряться с одной сторны, а с другой стороны, я, как человек, понимаю, что русский язык - это средство коммуникации, и запрещать русский язык - это как бы лишать нас средства коммуникации. Он все равно уйдет в каком-то поколении, он уйдет, он будет не нужным, он останется внутри семьи. Молодые люди здесь, которые заканчивают школу, прекрасно говорят по-латышски, у них уже нет такой проблемы, но когда мы начинаем насилько выкорчевывать русский язык только потому, что это язык сегодняшних оккупантов Украины, я считаю это каким-то не очень мудрым способом бороться со злом, а, наоборот, способом, который может даже вредит. А что я могу сделать как эмигрант в стране, которая меня пригрела и дала мне возможность состояться и еще и играть в театре? Я просто могу оставить это мнение при себе и обсудить это с друзьями".

Вернуться в Россию?  По мнению Чулпан, даже конец войны в Украине - это не причина возврата в Россию, причиной может быть, если поменяется абсолютно все, видение будущего страны, уже не говоря о власти.

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Комментарии (4) 34 реакций
Комментарии (4) 34 реакций
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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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Читать