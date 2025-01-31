Чудо в учреждении: русский старик заговорил на латышском!

Не могла пройти мимо такой истории и Лиана Ланга. Она пишет: «Похвала женщине, работающей сегодня в Рижском центре обслуживания клиентов на улице Бривибас. Заходит мужчина и обращается к ней по-русски. Строгим голосом она говорит, что обслуживание будет только на латышском языке. Кунгс в недоумении спрашивает, что ему теперь делать, на что дама любезно отвечает - Говорите по-латышски!

И что же сделал кунгс? Перешел на латышский или ушел?

Кунгс был в шоке, но попытался говорить по-латышски. Ломано, но, кстати, понятно. Так что можете, если хотите! И он сказал то, что хотел сказать, по-латышски. Похоже, он сам в это не верил:)»

«Не напоминает вам «Встань и иди»! Помните откуда?

В комментариях одобряют действия муниципальной служащей. Гинта Вицане пишет: «Каждый латыш и лояльный гражданин LV на служебной должности должен вести себя так! Все уважение этой латвийской женщине»!

Эрнест Спикс: «Хороший пример. Я с этим сталкивался. Интересный взгляд - русского человека немного шокирует, что он говорит на латышском и его понимают. У меня была группа русских студентов в ISMA в 2010-12 годах, где молодые люди сначала были удивлены тем, что я читаю им курс E-marketing на латышском, а когда я попросил их отвечать на латышском на семинаре, они были в шоке. После нескольких занятий они привыкли. Они сказали мне, что, хотя они изучали латышский язык в школе, они не используют его на практике, потому что их нигде не просят говорить по-латышски. Ключевое слово — НЕ ПРОСЯТ».

Кристина Шмидт: «Все уважение к даме за ее стойкость и мужество, я предполагаю, что ее руководство поддерживает общение только на латышском языке, иначе ее бы выгнали или уволили, как это происходит во многих других учреждениях Риги».

Таким образом, чтобы случилось чудо, латышам просто надо терпеть до конца и не переходить на латышский. Играть суровых латышcких стрелков на защите своего бастиона — латышского языка. Потому что иначе, стоит русскому разглядеть в глазах латыша не принципиальную непреклонность, а добрую крестьянскую ухмылку, он тут же затарабарит на своем языке, да еще, не приведи господь, достанет воблу и балалайку. А вечером всей семьей незвано ввалится в гости. На черный бальзам да серый горох.

«Держитесь, не поддавайтесь, лытыши. Еще небольшое усилие и случится деруссификация, о необходимости которой все время говорит Ланга. И которая не скрывает, ее цель - что бы русские говорили на своем языке только у себя дома или у себя на исторической родине.