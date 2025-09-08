Чтобы полёт прошёл нормально: советы фармацевта летающим путешесвенникам

Хотя большая часть временных неудобств после перелета проходит, важно знать, как правильно подготовиться и помочь организму приспособиться к непривычным условиям. Об этом рассказывает клинический фармацевт “Euroaptieka” Ксения Лукьянова.

“Полет – это дополнительный стресс для организма, поэтому в некоторых случаях важно оценить, не вызовет ли путешествие более серьезных проблем со здоровьем. Например, во избежание послеродовых осложнений не рекомендуется летать хотя бы первые семь дней после родов, а после операций время зависит от вида операции, поэтому обязательно следует проконсультироваться с врачом. Воспаления среднего уха, носа или придаточных пазух, а также перелет в течение 48 часов после глубоководных погружений могут привести к более серьезным осложнениям. В случае хронических сердечно-сосудистых заболеваний также следует тщательно планировать полет. Каждый случай индивидуален, и, если перед перелетом возникли какие-либо сомнения или вы заметили, что состояние здоровья ухудшилось, обязательно обратитесь к врачу”, – говорит Ксения Лукьянова.

Сухой воздух – дискомфорт для кожи, глаз, носа и горла

Довольно распространенным явлением во время полета является обезвоживание. Главным образом это связано с низким уровнем влажности воздуха в салоне – относительная влажность воздуха в самолетах обычно всего 10–20%, что значительно меньше обычной влажности дома, где она составляет 40–60%. Это объясняет, почему в самолете часто ощущается раздражение слизистых оболочек рта и носа, а также становится сухой кожа лица и трескаются губы. К тому же, чем дольше перелет, тем сильнее риск обезвоживания, подчеркивает клинический фармацевт.

Совет фармацевта: важно еще до полета позаботиться о коже лица и губах и хорошо увлажнить их, а также взять с собой соответствующие средства. Для увлажнения кожи и губ лучше всего подходят кремы или сыворотки, содержащие гиалуроновую кислоту, глицерин, мочевину, пантенол, масло ши или пчелиный воск. Если во время полета вы ощущаете сухость в носу, можно использовать аэрозоль с морской водой или другой физиологический раствор.

Дополнительному увлажнению слизистых оболочек помогут средства, в состав которых входит пчелиный воск или прополис. Уменьшить сухость глаз, часто возникающую после перелетов, можно с помощью искусственных слез, содержащих гиалуроновую кислоту и гипромеллозу. Если появляется сухость во рту, раздражение горла или кашель, то могут помочь пастилки или жевательные таблетки с глицерином, ксилитолом или гиалуроновой кислотой. Также важно регулярно пить воду и избегать употребления алкоголя, кофеина и чрезмерно соленой и жирной еды.

Голова словно в облаках – усталость и головные боли

Давление воздуха в салоне самолета обычно поддерживается на уровне, соответствующем высоте около 1800–2400 метров над уровнем моря, что ниже, чем на земле. Пониженное давление внутри салона означает, что доступное количество кислорода меньше, чем на земле. Это может привести к небольшому дефициту кислорода, который может вызвать у некоторых пассажиров усталость, сонливость или головные боли, объясняет Ксения Лукьянова.

У здоровых людей такие симптомы обычно бывают временными и проходят после того, как организм адаптируется к условиям. Длительный перелет или частые полеты могут усилить эти симптомы, особенно у людей с имеющимися проблемами с сердцем, легкими или кровообращением, так как у них уже снижено насыщение организма кислородом. В таких ситуациях могут наблюдаться более выраженные симптомы, такие как одышка или головокружение.

Совет фармацевта: чтобы уменьшить влияние перепада давления в самолете на здоровье, фармацевт советует избегать употребления алкоголя, поскольку он может усилить усталость и головные боли. Перед полетом рекомендуется выспаться и для сохранения оптимального баланса жидкости в организме выпить воду с электролитами. При склонности к головным болям или мигрени надо взять с собой подходящие обезболивающие средства, а людям с болезнями сердца или легких перед полетом рекомендуется проконсультироваться с врачом по поводу возможной необходимости дополнительного кислорода.

Длительное сидение – ноги протестуют

Длительное положение сидя уменьшает кровообращение в ногах, что может вызвать отеки и чувство тяжести, а также повышает риск тромбоза глубоких вен. Особое внимание следует уделять группам риска – людям с варикозным расширением вен, беременным, пожилым путешественникам и пациентам после операции, подчеркивает клинический фармацевт “Euroaptieka”. Этим людям перед полетом обязательно надо проконсультироваться с врачом.

Совет фармацевта: для предотвращения отеков ног и улучшения кровообращения во время полета рекомендуется регулярно двигаться, например, ходить по проходу самолета или выполнять упражнения сидя, двигая лодыжками и стопами. Также, для снижения дополнительной нагрузки, рекомендуется выбрать для полета свободную, удобную одежду и обувь, которая не будет сдавливать ноги. Помимо этого, во время перелета можно надеть компрессионные чулки, которые помогут уменьшить чувство тяжести и усталости в ногах.

Компрессионные чулки доступны в четырех категориях компрессии: легкая, умеренная, сильная и очень сильная. Во время длительного перелета достаточно легких компрессионных чулок, но в случае более серьезных проблем надо проконсультироваться с врачом. После полета, при склонности к отекам ног, можно использовать охлаждающие гели, которые содержат гепарин или ментоловое, камфорное, эвкалиптовое эфирное масло и растительные экстракты – они охлаждают, тонизируют и стимулируют уставшие ноги, ступни и мышцы.

Перепады давления – “закладывает” уши

Когда самолет взлетает или идет на посадку, резко меняется давление в салоне самолета, а давление в среднем ухе не всегда выравнивается столь же быстро. Это происходит потому, что евстахиева или слуховая труба, соединяющая среднее ухо с верхней частью глотки, не всегда открывается достаточно быстро. В результате “закладывает” уши и возникает чувство давления или даже дискомфорта.

Совет фармацевта: чтобы избежать заложенности ушей, важно механически открыть евстахиеву трубу, двигая челюстью или сглатывая слюну. Взрослые могут жевать жевательную резинку или есть леденцы, а младенцам или маленьким детям поможет соска или бутылочка. Для взрослых в аптеках доступны также специальные затычки для ушей, которые регулируют перепады давления воздуха и помогают ушам адаптироваться к колебаниям давления даже при ограниченной функции евстахиевой трубы. Если заложен нос, то вероятность заложенности ушей увеличивается, поэтому непосредственно перед полетом рекомендуется прополоскать нос каким-нибудь физиологическим раствором.

В случае сильного насморка, чтобы помочь открыть дыхательные пути, можно использовать сосудосуживающие препараты. Если боль или дискомфорт в ушах сохраняются, обязательно обратитесь к врачу, так как это может свидетельствовать о воспалении или других более серьезных проблемах.