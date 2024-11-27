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Чтобы починить светофор, устроили совещание: как в Риге технические проблемы решают

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 11:47

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На одном из самых оживленных перекрестков в рижском Агенскалнсе еще в воскресенье сломался светофор. Но ответственные службы не спешат его чинить. И регулировщиком движения это место тоже не обеспечили, пишет портал la.lv.

Речь идёт о светофоре, регулирующем потоки машин между улицами Бариню, Маза Нометню, Марупес и Нометню. Рядом с ним находится начальная школа имени Ф. Бривземниекса и ситуация также угрожает её ученикам, которые вынуждены перебегать дорогу между хаотично передвигающимися машинами.

«Там каждый едет как может, пешеходы перебегают как выйдет, когда машины притормозят. Кажется, Рижская дума ждет, пока там толпу школьников и их родителей собьют и только тогда начнет действовать!?», - задается вопросом местный житель.

Он рассказал, что попытался связаться с ответственным департаментом и выяснить, в чем состоит проблема с починкой светофора.

«Обратился сегодня в департамент (конечно, нужно долго ждать, большая очередь...) и, да-да, мы знаем, мы ничего не можем сделать, нет электричества бла-бла-бла... Передадим эту информацию ответственным лицам! На вопрос, нельзя ли направить туда близлежащий патруль муниципальной полиции или госполиции для регулирования движения (в СССР в таких случаях всегда были регулировщики) и кто будет отвечать, если случится авария, ответ был один - мы знаем, передадим ответственным лицам и спасибо, что позвонили! Будьте осторожны, потому что «ответственные лица» в думе очень заняты».

А вот как объясняет происходящее Рижская дума.

«Департамент пространства и мобильности сообщает, что светофор на перекрестке улиц Бариню и Эдуарда Смилгиса был подключен к электричеству от соседнего с перекрестком здания, в котором находился счетчик AS «Sadales tīkls». Недавно здание было уничтожено пожаром, в результате чего электропроводка оказалась в критическом состоянии – повреждена вандалами и демонтирована. В настоящее время «Sadales tīkls» не может обеспечить подключение к светофору. Однако департамент ищет временное решение, чтобы обеспечить электроснабжение светофора из других источников. Сегодня же заинтересованные стороны проведут совещание, чтобы осмотреть объект на месте и найти решение.

К сожалению, сложившаяся ситуация сложна и не может быть решена быстро, поэтому самоуправление попросит полицию регулировать движение в самые напряженные периоды. Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей быть внимательными и передвигаться в соответствии с правилами дорожного движения».

Мэр Риги Вилнис Кирсис лично связался с обеспокоенным жителем и сообщил: «Мои коллеги сообщили мне, что в настоящее время ищут другие способы подключения электричества, а завтра [27 ноября] полиция будет на месте с 7.30 до 9.00».

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