Чтобы не потерять: Минблаг предлагает перенести часть средств со второго пенсионного уровня в первый

Таким образом, с приближением пенсионного возраста люди смогут выбрать, что делать со своим накопленным на втором пенсионном уровне капиталом, чтобы снизить риск его потери из-за колебаний финансового рынка.

Доходы в старости формирует пенсия по старости, состоящая из пенсионного капитала, накопленного на двух пенсионных уровнях - первом и втором. Фондируемая часть пенсии значима в размере пенсии по старости. Сейчас накопления второго пенсионного уровня вкладываются на финансовых рынках и их стоимость может как расти, так и снижаться.

В ведомстве отметили, что для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы накопленный ими пенсионный капитал не сокращался и доходы при выходе на пенсию были как можно выше.

В случае, если будут приняты эти поправки, жители смогут принять решение о переводе этих накоплений на первый пенсионный уровень, на котором обеспечивается, что капитал не будет сокращен и может только вырасти. Это будет добровольный выбор - человек сможет сам решать, когда это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет, отметили в ведомстве.

Предложение будет внесено в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма, и о нем еще предстоит проголосовать в Сейме.

Аналогичные поправки о более гибком использовании капитала второго пенсионного уровня уже были переданы в 2022 году в парламентскую бюджетно-финансовую комиссию, однако политики еще не были готовы поддержать их.

В Латвии создана трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из собранных в бюджет социальных взносов. Второй - уровень фондируемых пенсий - предусматривает, что часть социальных взносов работающих вкладывается в финансовый сектор. На третьем уровне работают частные пенсионные фонды, средства в которые можно внести добровольно.

Как сообщалось ранее, председатель правления "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" Анжелика Добровольска ранее заявила агентству ЛЕТА, что латвийское правительство должно предложить долгосрочное решение, которое во время падения рынка акций дало бы населению возможность отложить выплату капитала второго пенсионного уровня или обеспечить постепенную выплату из плана вложений.

После этого в Министерстве финансов агентству ЛЕТА подтвердили, что оно концептуально поддерживает возможность в кризисных ситуациях, например, во время существенного падения финансового рынка, внедрить более гибкий механизм выплаты накоплений второго пенсионного уровня, в том числе позволив отложить выплату или выплачивать его постепенно.

При этом Минфин отметил, что основным принципом пенсионной системы в Латвии является увязка первого и второго уровня, то есть накопления с обоих уровней объединяются в момент расчета единой пенсии. Если при оформлении пенсии откладывается выплата второго уровня, этот принцип нарушается.

Поэтому для оценки и реализации такого предложения необходимо участие Министерства благосостояния как ответственного отраслевого учреждения, пояснил ранее Минфин.