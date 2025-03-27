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Что-то съели: растет число случаев заражения кишечной палочкой

© LETA 27 марта, 2025 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) склонен полагать, что заражение нескольких человек инфекцией, вызванной кишечной палочкой (Escerichia coli), было спровоцировано неким продуктом питания, заявила в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела ЦПКЗ по профилактике инфекционных заболеваний и противоэпидемическим мероприятиям Сигита Гейда.

Она рассказала, что в настоящее время специалисты выясняют источники инфекции и в этот раз не стоит винить в происходящем индивидуальный иммунитет каждого заболевшего. Специалисты ЦПКЗ сейчас больше склоняются к мысли о том, что заражению способствовал какой-то пищевой продукт.

"То, что число заболевших пока невелико, может свидетельствовать о том, что это не широко распространенный продукт", - добавила Гейда. Специалисты занимаются расследованием, которое осложняется тем, что заболевшие дети не могут назвать конкретные блюда, которые употребляли в пищу.

Между тем, в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Гейда отметила, что растет число случаев заражения и расширяется территория, где они регистрируются, хотя в настоящее время вторичных случаев в местах проживания пациентов не зафиксировано, Гейда напомнила, что заразиться можно и путем бытового контакта.

Как сообщалось, состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили агентству ЛЕТА в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ).

Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное.

Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.

Случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.

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