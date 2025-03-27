Что происходит с планами по укреплению обороны в ЕС? Все быстро началось и уже закончилось

"В начале марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план инвестиций в оборону на 800 миллиардов евро до 2030 года. Проект получил название "Rearm Europe 2030". 2030 год выделили потому, что предположительно к тому времени Россия будет готова к вторжению. А слово Rearm обозначало не что иное, как поддержку военной промышленности. Конкретно — наращиванию производства оружия.

Много это или мало — 800 миллиардов? Сейчас страны ЕС тратят на оборону более 300 миллиардов евро в год. Эти 800 миллиардов нужно разделить на 4 года, получается дополнительно 200 миллиардов в год. В сумме ЕС тратил бы 500 миллиардов ежегодно. Для сравнения: США уже сейчас тратят около триллиона в год — вдвое больше.

Но чтобы этот план перевооружения был принят, нужно было одобрение всех 27 стран ЕС. И этого одобрения нет — и не будет. Италия и Испания, которые даже не выполняют минимальные требования НАТО по расходам (2% от ВВП), в принципе выступают против "милитаризации".

И если уж укреплять "готовность", то давайте включим и гражданскую сферу — инфраструктуру, энергетическую безопасность и прочее. КОЗ с зелёным курсом. Так что теперь сфокусированный план вооружений больше не называется "Rearm" (перевооружение), а "Readiness 2030" (готовность 2030). Название уже поменяли, но суть та же — скорее всего, проект так и не будет реализован.

Италия и Испания входят в так называемую группу PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain) — страны, которые "насвинячили" во время финансового кризиса и своим неподъёмным долгом угрожали обрушить евро. Их тогда пришлось подкармливать напечатанными деньгами. Конечно, никому не нравится, когда их обзывают , поэтому больше "свинячить" они не рвутся.

Против выступает и Франция — единственная ядерная держава в ЕС. И это тоже объяснимо. Государственный долг там огромный, попытка Макрона урезать соцвыплаты провалилась, в качестве предупреждения люди жгли машины (национальная традиция), ситуация зашла в тупик.

А теперь вопрос — откуда взять эти 800 миллиардов? Ответ прост: в долг. Предполагалось, что 150 миллиардов займёт сама ЕС, из серии — дёшево, а потом дёшево же раздаст странам-членам. Остальные средства страны должны занимать сами, причём Еврокомиссия обещала "не замечать" нарушения Маастрихтских критериев (разрешив странам выходить за рамки 3% бюджетного дефицита).

Но толку от этого мало. Долги растут, рейтинговые агентства снижают кредитоспособность стран, а уже существующий долг становится ещё дороже. Латвия такой сценарий тоже позволить себе не может.

Ну и что теперь? Практичные вещи. Ляйен на днях вышла с жалким призывом — закупите консервы на 72 часа", - пишет Витолс.