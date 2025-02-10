Что происходит с деньгами, если человек умер до пенсии? Как передать накопления родственникам

Эксперт VSAA напомнила, что для 1-го уровня пенсий действует принцип солидарности. «То есть нынешние пенсионеры получают пенсии за счет взносов, которые делает молодое поколение. Если человек не доживает до пенсии, то этот принцип солидарности означает, что его накопления не сохраняются», – пояснила Гара.

В то же время пенсия 2-го уровня накапливается персонально для каждого человека. Поэтому всем уже сейчас следует подать заявление о том, что будет происходить с их накопленным капиталом, если они не смогут им воспользоваться и не доживут до пенсионного возраста.

В случае смерти человека его накопления распределяются согласно его воле:

- могут быть переданы государству,

- могут быть переданы конкретному человеку в рамках системы 2-го пенсионного уровня,

- могут быть унаследованы в соответствии с гражданским законодательством.

«Если такое заявление не подано, то весь накопленный капитал уходит в пенсионный бюджет», – подчеркнула Гара.

Насколько охотно жители Латвии распоряжаются своими накоплениями 2-го уровня?

«Очень неохотно! Мы уже много лет напоминаем об этом. Несколько раз в год говорим, что необходимо подать такое заявление и убедиться, что ваши родственники – родители, дети, которые работают, – тоже сделали этот выбор, потому что в жизни случается всякое. К сожалению, часто случается так, что наследники потом спрашивают, но кто-то не знал, кто-то не понял… Мы постоянно напоминаем, что подача такого заявления необходима», – сказала Гара в передаче TV24 “Uz līnijas”, отвечая на вопрос зрительницы о том, куда уходят пенсионные накопления человека, если он умирает до выхода на пенсию.