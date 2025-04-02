Что мы будем делать с минами? Спрудс рассказал, когда военные начнут минировать границу

«В то же время следует помнить, что у нас есть угроза. У нас есть Россия, создающая экзистенциальную угрозу. Нам необходимо использовать все возможные средства для защиты жизней наших граждан и нашей страны. И если мы можем достичь этого на региональном уровне, то мы должны следовать этому пути», — подчеркнул министр обороны Спрудс.

По его словам, вопросы общества относительно выхода из Оттавской конвенции обоснованы, но противопехотные мины не будут размещаться на восточной границе Латвии «до момента возникновения прямой военной угрозы». «Когда станет ясно, что идет размещение войск и возникает угроза, тогда мины будут размещены. Но до тех пор, пока не будет такой идентификации угрозы, этого не произойдет», — заверил министр обороны.

Спрудс также отметил, что для хранения противопехотных мин потребуется создание дополнительных складов.

«Наши взгляды во многом совпадают с позициями соседних стран, хотя есть некоторые различия, связанные с особенностями территорий. Например, Литва граничит с Калининградской областью, тогда как Эстония вообще не имеет границы с Беларусью. Таким образом, различия есть, но они не принципиальны. Поэтому было важно прийти к единой позиции по выходу из Оттавской конвенции, чтобы не получилось так, что в одной стране можно использовать эти неуправляемые противопехотные мины, а в другой — нельзя. Это создало бы проблемы для общей обороны Балтийского региона», — объяснил министр.

Таким образом, Латвия вместе с Эстонией и Литвой защищает или планирует защищать свои границы «с первого сантиметра», подчеркнул Спрудс. Это уже делается, но, по его словам, необходимо продолжать усилия «каждый день, каждую минуту». «Мы должны укреплять [границу] конкретными средствами – сенсорами, минами, заграждениями, и делать это уже сейчас, на нашей территории», — заявил министр обороны.

Ранее сообщалось, что Латвия выйдет из Оттавской конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей, об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД).