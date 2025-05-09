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Что можно отмечать 9 мая в Латвии и чего нельзя: разъяснения полиции (3)

Редакция PRESS 9 мая, 2025 17:18

Выбор редакции 3 комментариев

Государственная полиция Латвии распространила заявление в сети Х с подробным объяснением того, что официально отмечают в дни 8 и 9 мая. Так же рассказывается о том, чего делать по закону нельзя. 

Главное, что нужно знать латвийцам: 8 мая -то День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, а 9 мая отмечается День Европы.

День Европы — это напоминание о том, как важны демократия, единство и стремление к миру. Это день, когда чествуются европейские ценности — свобода, уважение, солидарность — как основа нашей общей безопасности и будущего.

Однако не все сегодня разделяют это понимание. Для тех, кто 9 мая предпочтёт отмечать иные, неоднозначные даты, важно помнить: в этот день по всей стране полиция работает в усиленном режиме. Привлечены дополнительные силы из всех регионов Латвии, включая бойцов Батальона специального назначения. Ведётся скоординированная работа с Государственной службой безопасности и другими партнёрами, чтобы обеспечить общественный порядок и не допустить провокаций.

Латвийцам напоминают, что мы живём в государстве, которое уважает свободу мнений, но также строго стоит на страже своей безопасности и демократических ценностей. И именно сегодня, в День Европы, это звучит особенно ясно.

Действия в отношений нарушителей порядка обещают "решительные и однозначные". Хотя у полиции нет информации о подготовке каких-то провокаций 9 мая, полностью исключить их нельзя.  

-Службы готовятся к любому сценарию и готовы отреагировать не только в конкретную дату, но и в предшествующие ей и последующие дни, чтобы не допустить угроз общественному порядку и безопасности, в том числе прославления и оправдания российской агрессии и военных преступлений. В случае выявления нарушений действия служб будут четкими и решительными — за такие нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Меры общественной безопасности могут быть изменены и усилены по мере необходимости и с учетом текущей ситуации....

Полиция предостерегает:

-В цифровой среде могут распространяться вводящие в заблуждение заявления; Оценка информации должна быть критической, с учетом информации из официальных источников и распространителей этой информации.

Призываем вас с особой критикой относиться к различным провокационным и, казалось бы, сенсационным заявлениям в информационном пространстве, источником которых являются российские институты, пропагандистские ресурсы или малоизвестные каналы в социальных сетях. Кроме того, мы рекомендуем вам не распространять эти объявления среди более широкой аудитории.

Жителям, располагающим информацией о планируемых 9 мая провокациях — демонстративных или провокационных акциях, направленных на раскол общества или распространение сообщений в интересах России, — предлагается сообщить эту информацию, позвонив по круглосуточной горячей линии 67208964 или написав на адрес электронной почты «info@vdd.gov.lv».

В свою очередь, если жители станут свидетелями подобных действий 9 мая, им настоятельно рекомендуется немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 112.

Напоминаем, что 8 мая — День памяти о разгроме нацизма и жертвах Второй мировой войны, а 9 мая — День Европы, который отмечается во имя демократии и европейских ценностей — заботы о безопасности и мире. В этот день 75 лет назад тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман опубликовал декларацию, которая легла в основу Европейского Союза. В настоящее время этот союз объединяет 27 стран для обеспечения мира, стабильности и процветания в Европе.

 

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