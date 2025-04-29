Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Что могло стать причиной масштабного отключения электричества в Испании и Португалии? Мнения экспертов

Euronews 29 апреля, 2025 16:07

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Photo by CRISTINA QUICLER / AFP

Эксперты выдвинули несколько сценариев в качестве возможной причины масштабного отключения электроэнергии. Электроснабжение в Испании и Португалии удалось восстановить на следующий день после масштабного отключения, пишет "Евроньюз".

Власти все еще пытаются установить точную причину сбоя, а эксперты уже выдвигают несколько возможных сценариев его возникновения.

Однако следует отметить, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы однозначно сказать, что именно пошло не так.

Редкое атмосферное явление?

В понедельник появились сообщения о том, что отключение могло произойти в результате редкого явления, называемого "индуцированной вибрацией атмосферы", которое вызвало "аномальные колебания" в высоковольтных линиях энергосистемы Испании.

"Эти колебания вызвали сбои в синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во взаимосвязанных европейских сетях", - сообщила португальская энергетическая компания REN в понедельник днем BBC.

Позже REN опровергла эти заявления в португальских СМИ. Но что это за вибрации и какой эффект они могли оказать на энергосистему региона?

Соломон Браун, профессор технологических и энергетических систем Шеффилдского университета (Великобритания), говорит, что "индуцированные атмосферные колебания" можно рассматривать как эквивалент "небольшого сдвига в местном электромагнитном поле".

"Это будет иметь такое же воздействие, как, скажем, солнечная активность, и может вызвать дисбаланс в потоках электроэнергии, который необходимо будет контролировать", - сказал он в интервью Euronews Next.

Распределитель электроэнергии может использовать ряд мер для контроля, продолжил он, например, попросить источники электроэнергии произвести или уменьшить количество выдаваемой ими энергии.

В случаях, когда напряжение слишком велико, продолжил Браун, операторы могут отключить сеть и медленно включить ее снова. Повторное включение сети - "сложная задача", - добавил он, сказав, что может потребоваться несколько часов, чтобы электричество снова появилось повсюду.

Хотя Браун не является экспертом по испано-португальским сетям, он считает, что они "взаимосвязаны" посредством высоковольтных кабелей, которые синхронизированы для создания единой энергосети.

 "Это довольно распространено, и для Европы это помогает создать единую энергосеть, которая может сотрудничать, но в моменты стресса должна управляться отдельно и снова объединяться", - сказал он.

Возможные проблемы с сетью

Оньема Ндука, старший преподаватель по устойчивому развитию энергетики в Лондонском университете, говорит, что электросети обычно взаимосвязаны, потому что генерирующие станции, которые их питают, расположены далеко от городов.

Это означает, что отключение электроэнергии в одной части сети может "привести к каскадному эффекту в других районах".

"В идеале в систему закладываются резервы, например, несколько точек снабжения, резервные генераторы, расположенные в разных местах, взаимосвязанные провода и кабели и т. д.", - сказал он.

Решение заключается в том, чтобы энергетические компании как можно скорее восстановили подачу электроэнергии пострадавшим потребителям, но процедура выполнения этой задачи "пока не раскрыта", добавил Ндука.

Португальские чиновники, которых цитирует AP и местные СМИ, до сих пор винили в отключении электроэнергии неустановленные технические проблемы, возникшие за пределами страны, но отметили, что расследование все еще продолжается.

Кибератаку исключают некоторые, но не все

Хуанма Морено, президент регионального правительства Андалусии, заявила в понедельник, что кибератака не исключена, и посоветовала гражданам быть осторожными.

Однако заявление о кибератаке было опровергнуто официальными лицами, включая премьер-министра Испании Педро Санчеса, премьер-министра Португалии Луиша Монтенегро и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

"У Испании есть механизмы для разрешения подобных ситуаций", - написал Санчес в социальной сети X.

"Я еще раз призываю общественность сотрудничать со всеми властями и действовать ответственно и цивилизованно, как мы всегда это делали".

Португальский национальный центр кибербезопасности в своем заявлении также сообщил, что нет никаких признаков того, что перебои в работе были вызваны кибератакой.

В комментариях Euronews Тако Энгелаар, управляющий директор компании Neara, специализирующейся на энергетической инфраструктуре, заявил, что взаимосвязанность национальных сетей и их систем означает, что неисправность или атака приведут к одинаковым последствиям.

"Такой масштабный сбой в энергосистеме крайне необычен и может быть вызван множеством причин: может быть физическая неисправность в сети, которая приводит к отключению электроэнергии, за этим может стоять скоординированная кибератака или резкий дисбаланс между спросом и предложением вывел энергосистему из строя", - сказал он.

"Если это системный сбой, то взаимосвязь между различными региональными и национальными сетями может привести к большому количеству отключений, которые мы наблюдаем сегодня [в понедельник]", - добавил он.

"То же самое относится и к кибератаке - множество этих систем связаны между собой и имеют общие активы, и если вывести из строя одну из них, то это может привести к отключению многих".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 18 реакций
Комментарии (0) 18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Клопы, тараканы и нарушения, которые не устранялись годами: дом престарелых в Риге грозят закрыть

Важно 18:05

Важно 0 комментариев

Общество с ограниченной ответственностью «Senioru nams», управляющее центром социального ухода «Liepa», должно немедленно устранить нарушения санитарных и гигиенических норм. В противном случае контролирующие органы прекратят договор на оказание услуг или даже примут решение о полном приостановлении деятельности учреждения, предупреждает омбудсмен.

Общество с ограниченной ответственностью «Senioru nams», управляющее центром социального ухода «Liepa», должно немедленно устранить нарушения санитарных и гигиенических норм. В противном случае контролирующие органы прекратят договор на оказание услуг или даже примут решение о полном приостановлении деятельности учреждения, предупреждает омбудсмен.

Читать
Загрузка

Грядут большие ремонты: на новый асфальт в Риге будет потрачено примерно 30 млн евро

Новости Латвии 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

На ремонты улиц в Риге в этом году будет потрачено примерно 30 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.

На ремонты улиц в Риге в этом году будет потрачено примерно 30 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс.

Читать

«Первые пятнадцать лет в Латвии были прекрасны, а сейчас…» Экс-премьер о прошлом и настоящем

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

Первые полтора десятка лет после восстановления независимости в Латвии были прекрасны, потому что политики и общество, несмотря на разногласия, двигались к большим целям — к вступлению в ЕС и НАТО. Теперь же общество разделено и не видно никакой идеи, способной сплотить общество и сподвигнуть его двигаться в некоем более-менее ясном направлении, сказал в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 Валдис Биркавс, экс-премьер и экс-министр иностранных дел Латвии.

Первые полтора десятка лет после восстановления независимости в Латвии были прекрасны, потому что политики и общество, несмотря на разногласия, двигались к большим целям — к вступлению в ЕС и НАТО. Теперь же общество разделено и не видно никакой идеи, способной сплотить общество и сподвигнуть его двигаться в некоем более-менее ясном направлении, сказал в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 Валдис Биркавс, экс-премьер и экс-министр иностранных дел Латвии.

Читать

Перераспределили средства: от чего отказалось правительство ради завершения строительства вокзала?

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство утвердило поправки к латвийскому плану освоения средств из Фонда восстановления, перенаправив 114 млн евро на завершение строительных работ в южной части Рижского центрального вокзала.

Правительство утвердило поправки к латвийскому плану освоения средств из Фонда восстановления, перенаправив 114 млн евро на завершение строительных работ в южной части Рижского центрального вокзала.

Читать

Дорогое удовольствие: расходы партий на предвыборную агитацию превысили миллион евро

Новости Латвии 17:19

Новости Латвии 0 комментариев

С начала периода предвыборной агитации политические организации задекларировали расходы на агитацию на общую сумму 1,13 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

С начала периода предвыборной агитации политические организации задекларировали расходы на агитацию на общую сумму 1,13 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Читать

Гобземсу предъявлено обвинение: бывший депутат мог быть причастен к вымогательству 200 000 евро

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, сменивший имя на Ариго Торо, обвиняется в вымогательстве в составе группы и клевете, сообщает агентство LETA. По данным обвинения, Гобземс причастен к вымогательству суммы до 200 000 евро и распространению порочащей информации.

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, сменивший имя на Ариго Торо, обвиняется в вымогательстве в составе группы и клевете, сообщает агентство LETA. По данным обвинения, Гобземс причастен к вымогательству суммы до 200 000 евро и распространению порочащей информации.

Читать

Президенту свою, премьеру — свою? О двух одинаковых комиссиях по борьбе с бюрократией и их выводах

Новости Латвии 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

"Инициатива министра экономики по созданию филиала министерства в Елгаве напоминает нам о том, что политический процесс в целом является нездоровой деятельностью, которая отвлекает людей от реальности, заставляет их совершать глупости, требует или предлагает выглядеть законченными идиотами", - пишет на la.lv публицист Армандс Пуче и развивает свою мысль.

"Инициатива министра экономики по созданию филиала министерства в Елгаве напоминает нам о том, что политический процесс в целом является нездоровой деятельностью, которая отвлекает людей от реальности, заставляет их совершать глупости, требует или предлагает выглядеть законченными идиотами", - пишет на la.lv публицист Армандс Пуче и развивает свою мысль.

Читать