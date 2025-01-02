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Что делать, если вам не понравился новогодний подарок: эксперт

© Lsm.lv 2 января, 2025 11:09

Для настроения 0 комментариев

Что делать, если новогодний подарок вам не понравился? Обменять! Для этих целей в трех городах Латвии снова заработали специальные шкафы. Вы можете оставить в них ненужный подарок, и забрать любой понравившийся, сообщает LSM+.

Второй год подряд в Латвии устанавливают шкафы для обмена подарками. Если на праздник получил подарок, которым точно не будешь пользоваться, можно оставить его в таком шкафу.

Такой шкаф — это отличная возможность подарить ненужным вещам вторую жизнь. Для этого всего лишь нужно принести подарок в прозрачной упаковке и положить в шкаф. Если какой-то подарок вам понравился, то его смело можно забрать себе.

Шкафы установлены в Риге, Лиепае и Сигулде и простоят они до 13 января.

«В прошлом году примерно 1000-1500 подарков проходило через эти шкафы», — рассказал председатель Eco baltia vide Янис Айзбалтс.

Все подарки, которые останутся в шкафах, пойдут на пожертвования в благотворительную организацию Otrā elpa. Подарки могут быть любые.

Есть всего два правила. Первое — кладите подарки в прозрачную упаковку, чтобы другой человек видел, что вы туда положили. И второе — не кладите скоропортящиеся подарки.

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