Чрезвычайное положение в регионах: министерство умного развития выступает против

Главный момент, не устраивающий VARAM — планы Краузе объявить ЧС на всей территории страны, а не только на пострадавших территориях, пишет LETA. Минрегионов просит обосновать такой шаг, потому что не считает, что паводки из-за продолжительных и обильных ливней негативно повлияли на всю Латвию. VARAM хочет видеть четкие критерии, по которым конкретные сельские территории будут идентифицированы как пострадавшие от непогоды и где фермеры затем смогут подать заявки на компенсацию убытков.

Второе возражение — против просьбы Минземледелия возместить крестьянам и убытки от весенних заморозков. В понимании VARAM, это нельзя сравнивать с последствиями дождей для посевов по размерам ущерба, и нужно еще убедиться, не были ли эти заморозки идентичными тем, что были в обычные годы.

Со своей стороны, Арманд Краузе настаивает, что следует объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве по всей стране. Таких дождей, как этим летом, в Латвии не наблюдалось 80 лет, заявил министр на Латвийском радио 4. От аномальных осадков пострадало более 51 тыс. гектаров, а убытки оцениваются в почти 64 млн евро, подсчитали в Минземледелия. Поэтому там считают нужным ввести режим ЧС на три месяца, чтобы дать фермерам передышку в оплате текущих счетов без риска применения штрафных процентов.

По словам министра, за последние 2-3 недели ситуация ухудшилась, невозможно собрать урожай, он портится — то пшеница в колосьях прорастает, то горох, то рапс, и фактически в некоторых случаях уже нет смысла убирать урожай. Это огромные потери».

Чрезвычайная ситуация должна помочь фермерам и крестьянским хозяйствам отложить выполнение своих обязательств. «Мы не можем ничего планировать из государственного бюджета Латвии, у нас нет таких денег, но мы уже обратились за поддержкой в Еврокомиссию. Помощь оттуда мы получаем с 2017 года и рассчитываем на нее и в будущем».

У части латвийских фермеров имеется страховка. «Зерновые застрахованы примерно наполовину. Есть регионы, например, Земгале, где застрахованные посевы составляют 70 -80% полей, а, например, в Видземе и Латгалии этот процент гораздо ниже — 20-30%».

Однако страховка компенсирует далеко не все. Например, она покрывает ущерб от наводнений, но не от ливней. «На данный момент ситуация такова, что наводнения не было, но дождей было столько, что просто невозможно попасть в поле — техника тонет, и невозможно собрать урожай».

Что даст крестьянам введение чрезвычайной ситуации? «Мы будем работать с разными учреждениями. Например, со Службой госдоходов. Ведь если нет урожая, то нет и доходов, вы не можете заплатить все налоги. Будем поднимать вопрос об отсрочке налогов и о том, чтобы не начислять штрафы за опоздания с платежами. Также мы будем говорить об отсрочке платежей по кредитам Altum, об отсрочке выполнения обязательств по договорам с Евросоюзом и т.д. В этом году крестьяне просто не смогут выполнить все эти требования».