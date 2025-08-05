Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чрезвычайное положение в регионах: министерство умного развития выступает против

5 августа, 2025

LETA

Предложение Министерства земледелия признать ситуацию на селе чрезвычайной из-за влияния заморозков и ливней вызывает возражения у Министерства умного управления и регионального развития (VARAM). Но министр земледелия Арманд Краузе настаивает, что объявить ЧС на три месяца — необходимость. Таких дождей не было 80 лет, пострадали десятки тысяч гектаров сельхозугодий, заявил он на Латвийском радио 4.

Главный момент, не устраивающий VARAM — планы Краузе объявить ЧС на всей территории страны, а не только на пострадавших территориях, пишет LETA. Минрегионов просит обосновать такой шаг, потому что не считает, что паводки из-за продолжительных и обильных ливней негативно повлияли на всю Латвию. VARAM хочет видеть четкие критерии, по которым конкретные сельские территории будут идентифицированы как пострадавшие от непогоды и где фермеры затем смогут подать заявки на компенсацию убытков. 

Второе возражение — против просьбы Минземледелия возместить крестьянам и убытки от весенних заморозков. В понимании VARAM, это нельзя сравнивать с последствиями дождей для посевов по размерам ущерба, и нужно еще убедиться, не были ли эти заморозки идентичными тем, что были в обычные годы.    

Со своей стороны, Арманд Краузе настаивает, что следует объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве по всей стране. Таких дождей, как этим летом, в Латвии не наблюдалось 80 лет, заявил министр на Латвийском радио 4. От аномальных осадков пострадало более 51 тыс. гектаров, а убытки оцениваются в почти 64 млн евро, подсчитали в Минземледелия. Поэтому там считают нужным ввести режим ЧС на три месяца, чтобы дать фермерам передышку в оплате текущих счетов без риска применения штрафных процентов. 

По словам министра, за последние 2-3 недели ситуация ухудшилась, невозможно собрать урожай, он портится — то пшеница в колосьях прорастает, то горох, то рапс, и фактически в некоторых случаях уже нет смысла убирать урожай. Это огромные потери».

Чрезвычайная ситуация должна помочь фермерам и крестьянским хозяйствам отложить выполнение своих обязательств. «Мы не можем ничего планировать из государственного бюджета Латвии, у нас нет таких денег, но мы уже обратились за поддержкой в Еврокомиссию. Помощь оттуда мы получаем с 2017 года и рассчитываем на нее и в будущем».  

У части латвийских фермеров имеется страховка. «Зерновые застрахованы примерно наполовину. Есть регионы, например, Земгале, где застрахованные посевы составляют 70 -80% полей, а, например, в Видземе и Латгалии этот процент гораздо ниже — 20-30%». 

Однако страховка компенсирует далеко не все. Например,  она покрывает ущерб от наводнений, но не от ливней. «На данный момент ситуация такова, что наводнения не было, но дождей было столько, что просто невозможно попасть в поле — техника тонет, и невозможно собрать урожай».

Что даст крестьянам введение чрезвычайной ситуации? «Мы будем работать с разными учреждениями. Например, со Службой госдоходов. Ведь если нет урожая, то нет и доходов, вы не можете заплатить все налоги. Будем поднимать вопрос об отсрочке налогов и о том, чтобы не начислять штрафы за опоздания с платежами. Также мы будем говорить об отсрочке платежей по кредитам Altum, об отсрочке выполнения обязательств по договорам с Евросоюзом и т.д. В этом году крестьяне просто не смогут выполнить все эти требования». 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

