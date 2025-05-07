Число желающих усыновить ребенка в Латвии сократилось: на тысячу детей — сто взрослых претендентов

Как отмечает Велдзе, число случаев усыновления в последние годы снизилось, что, возможно, объясняется такими вызванными пандемией "Covid-19" и военными действиями в Украине факторами, как низкая занятость, нестабильность на рынке труда, низкий уровень доходов, кризис энергоресурсов, эмоциональная сфера, изменение повседневной жизни и привычек.

"Люди под влиянием обстоятельств более осторожны в вопросе принятия на себя дополнительных обязанностей и выражают большую обеспокоенность в связи с ресурсами семьи на обеспечение потребностей и ухода за ребенком в долгосрочной перспективе", - отметила Велдзе.

По обобщенной Минблагом информации, усыновители в основном хотят усыновить одного ребенка в возрасте от одного до семи лет (включительно) без значительных нарушений здоровья, а в регистр усыновления включены сведения о 37 детях в этом возрасте, 11 из которых не имеют проблем со здоровьем, однако входят в группу нескольких детей (сестры, братья, сводные сестры, сводные братья).

На основании информации, предоставленной Центром защиты детей, на 1 апреля 2025 года в Латвии было 711 приемных семей, на попечении которых находились в общей сложности 1374 ребенка.

Всего в прошлом году в детских учреждениях опеки находились 586 детей, большинство из которых - 337 - подростки в возрасте от 13 до 17 лет, сообщает Минблаг.

Часть находящихся в учреждениях опеки детей - с тяжелыми травмами или проблемами со здоровьем, которые требуют особого ухода. А приемные семьи не всегда готовы принимать детей с нарушениями развития или подростков со сложным поведением и различными зависимостями.

Велдзе подчеркивает, что в Латвии по-прежнему не хватает достаточного количества приемных семей, так как это эмоционально, финансово и практически трудная задача. При этом следует учитывать, что многие потенциальные усыновители хотят очень маленького ребенка - как правило, до 7 лет, однако большинство находящихся в учреждениях опеки детей имеют живых родителей или числятся в группах братьев или сестер, поэтому их сложнее поместить в одну семью.

По мнению министерства, регулярная финансовая поддержка приемным семьям, опекунам, усыновителям оказывают большое положительное влияние на возможности семьи ухаживать за ребенком, поэтому и в 2026 году Минблаг представит повторные предложения для улучшения ситуации. Предложения предусматривают повышение вознаграждения приемным семьям, специализированным приемным семьям, увеличение вознаграждения опекунам за выполнение обязанностей и пересмотр пособий усыновителям.

Кроме того, планируется увеличить пособие на питание для помещенного в приемную семью и находящегося под опекой ребенка, а также ввести социальные гарантии для опекунов и ряд мер поддержки для специализированных приемных семей.

Новую дополнительную поддержку помещенные в приемные семьи дети начнут получать уже летом, сообщает Минблаг.

В прошлом году министерство совместно с центрами поддержки внесемейного ухода реализовало социальную кампанию "Подари детям любящую семью!". Ее целью было сократить число детей, которые воспитываются вне семьи, а также уменьшить предубеждения к детям, оставшимся без попечения родителей. Обобщенные во время кампании выводы свидетельствуют о том, что для привлечения потенциальных принимающих семей и впредь важно снабжать общество разнообразной информацией, объяснять роль принимающих семей и центров поддержки внесемейного ухода и разрушать стереотипы о детях, оставшихся без попечения родителей и принимающих семьях, отмечает Минблаг.