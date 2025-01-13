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Четверть флота airBaltic не летает уже несколько месяцев: СМИ

Редакция PRESS 13 января, 2025 11:46

Новости Латвии 0 комментариев

Этот год станет решающим для airBaltic. Компания планирует привлечь инвесторов, начать котировать акции на бирже и рефинансировать кредиты. Однако для этого потребуется дополнительное государственное финансирование, утверждает совет компании, сообщает передача Nekā personīga.

Компания обещает, что с расширением флота начнет поступать и прибыль, но такие планы выдвигаются с 2019 года, а самолетов не хватает все больше. Запасного плана нет. Кроме того выяснилось, что для новых двигателей требуется частое обслуживание, а старые самолеты выгоднее сдавать в аренду, чем использовать.

В 2019 году airBaltic выпустила облигации на 200 млн евро, понесла убытки, но модернизировала флот и планировала котировать акции. Пандемия 2020 года приостановила планы, а компания уволила 700 сотрудников. airBaltic получила 250 млн евро госпомощи, обещая вернуть деньги после выхода на биржу. В тот момент флот насчитывал 22 самолета, и планировалось его увеличение до 50. Старые самолеты продали, но лизинг на них продолжал обходиться в 100 млн евро.

В 2021 году airBaltic запросила еще 90 млн евро, увеличив планы до 80 самолетов. Однако Госконтроль предупредил, что необходимо ставить перед компанией конкретные задачи. После пандемии выяснилось, что другие авиакомпании уменьшили флот, и airBaltic начала сдавать самолеты в аренду, но не хватало их для собственных рейсов, что привело к использованию самолетов других компаний.

В 2024 году подошел срок погашения облигаций на 200 млн евро, и были выпущены новые облигации на 380 млн евро с высокими процентами. Летом руководство предложило списать 570 млн евро из уставного капитала, что должно было улучшить баланс и привлечь инвестора. Планировалось расширение флота до 100 самолетов, и правительство поддержало эти идеи.

Тем не менее, несмотря на обещания, размещение акций и привлечение инвестора не состоялись. Проблемы с техническим обслуживанием двигателей не исчезли, а контракт с производителем не дает приоритетного обслуживания.

В январе airBaltic объявила об отмене 4670 рейсов, затронув 67 тысяч пассажиров, из-за задержки обслуживания двигателей Pratt & Whitney. В авиапарке компании 49 самолетов, из которых 16 не летают по разным причинам. Несмотря на планы, флот сократился, и компания продолжает сталкиваться с проблемами в обслуживании и аренде.

Сейчас в парке авиакомпании 49 канадских самолетов Airbus, ещё1 один прибудет в ближайшие недели. Один из самолетов стоит на стоянке с мая прошлого года, плюс пять были припаркованы с лета, еще несколько летали в последний раз осенью. По данным базы данных Flightradar24, как минимум еще три самолета взлетали в последний раз до начала года. Глава airBaltic это подтверждает и признает, что количество нелетающих самолетов еще больше.

Как пояснил программе председатель правления airBaltic Мартиньш Гаусс, "цифра меняется, но да, на данный момент у нас на земле по разным причинам находится 16 самолетов...Если бы у нас сейчас было больше самолетов, эти самолеты летали бы к другим авиакомпаниям по аренде с полным спектром услуг, но мы не смогли бы заработать эти деньги, потому что у нас нет двигателей».

В настоящее время на рейсах Lufthansa летают 9 самолетов с экипажами airBaltic. Летом количество арендованных самолетов увеличится до 21. За вычетом припаркованных самолетов у самой airBaltic будет около 20 самолетов - меньший парк, чем до того, как были выдвинуты амбициозные бизнес-планы.

Официально это никто не подтверждает, но неофициально все знают, что идут переговоры с Lufthansa об инвестициях в латвийскую компанию. Это выгодно немецкой компании, поскольку она хочет продолжать лизинг самолетов airBaltic. Это важно для Латвии, поскольку покажет другим инвесторам, что, несмотря на не очень блестящие финансовые показатели, вкладывать деньги в «airBaltic» безопасно. Год назад правительство дало добро на сделку, теперь ждут ответа Lufthansa.

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