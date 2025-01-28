Чаще всего от русского как второго иностранного отказываются в Риге: что взамен?

С первого класса все школьники в Латвии изучают английский как первый обязательный иностранный язык. Второй язык добавляется к концу начальной школы. До сих пор в большинстве случаев этим языком был русский.

Только взгляните на цифры: в прошлом учебном году английский преподавали в 617 общеобразовательных школах, русский — в 512. Немецкий язык изучали в 335 школах, французский — в 81, а испанский — всего в 43 учебных заведениях.

Но правительство решило, что в рамках основного образования русский не будет преподаваться с 2026/2027 учебного года. Его надлежит заменить одним из официальных языков Европейского Союза и Европейской экономической зоны. А в 2024 году Сейм разрешил отказываться от изучения русского языка, не дожидаясь, когда реформа вступит в силу.

И в школы уже поступают заявления об отказе от изучения русского языка. Больше всего их поступило из Риги (почти 400). Также поступило 210 заявлений из Ропажского края и 207 — Сигулдского края.

Глава Латвийской ассоциации руководителей образования, Рудольф Калванс отметил, что после изменений в законодательстве выбор второго иностранного языка среди учащихся Сигулдской государственной гимназии, которую он возглавляет, начал заметно меняться.

«Исторически 70 процентов учащихся выбирали русский язык как вторую иностранную опцию, а 30 процентов — немецкий. С внесением изменений в законодательство, не скрою, возник довольно большой интерес со стороны семей. В общей сложности около 80 учащихся на уровне основного образования сменили второй иностранный язык — русский — на немецкий или, как сейчас, у нас также появился испанский язык», — отметил Калванс.

По словам Калванса, основной альтернативой русскому является немецкий язык.

«Да, у преподавателей немецкого языка увеличилась нагрузка. Если раньше в Латвии учителя немецкого языка работали с очень небольшой нагрузкой или преподавали сразу в нескольких школах, то теперь они очень востребованы. В Риге, например, в школах нацменьшинств ощущается значительный дефицит таких специалистов», — сказал Калванс.

Но в бывших школах нацменьшинств ситуация немного иная, поскольку до 2022 года русский язык там преподавался как родной. По словам директора Рижской 40-й школы Елены Ведищевой, ситуация в школах нацменьшинств ещё сложнее. Чтобы не остаться работать на уровне кружков по интересам, многие учителя русского языка переквалифицируются или переходят на работу в другие сферы.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага отметила, что некоторые учителя — особенно предпенсионного возраста, могут не согласиться на переквалификацию. При этом она видит проблему в том, чтобы быстро заменить 1200 учителей русского языка — тем более, нехватка преподавателей иностранных языков существовала и ранее.

«Почему нельзя было оставить как третий иностранный? Я думаю, что до конца не обсудили такую возможность. Хотя бы с частными работодателями — надо было понять, насколько глубоко сотрудничество между другими странами, где есть бизнес, потому что есть же другие страны, где всё-таки русский язык используют. Конечно, английский более популярен в наши времена, но в частном бизнесе, если ты знаешь этот язык… Это было политическое решение. Да, конечно, надо знать языки европейских стран, однозначно. Но почему настолько резко? Я думаю, эти вопросы мы ещё будем задавать ещё какое-то время», — заявила Инга Ванага.