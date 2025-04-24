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Бутылки собирать выгоднее, чем вкладываться во второй пенсионный уровень? Давайте посчитаем

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 14:35

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LETA

"Пенсионные фонды обязались предоставить среднестатистическому человеку, выходящему на пенсию в 2024 году, 5 826 евро из своих собственных взносов и плоды их вкладов в размере 749 евро", - размышляет публицист Арнис Клунис на страницах "Неаткариги".

В прошлом году на пенсию вышли 18 733 человека со средним размером сбережений во втором пенсионном уровне в размере 6 575 евро. Если выход на пенсию произойдет в 65 лет, то мужчинам придется прожить на эти деньги 14,3 года, а женщинам — 19,2 года. Центральное статистическое управление рассчитало среднюю оставшуюся продолжительность жизни жителей Латвии специально для определения размера пенсий. С 1 января этого года для получения полной пенсии по старости необходимо достичь возраста 65 лет. За последний год пенсионный возраст только-только приблизился к этой простой и понятной границе, однако сдвиги пенсионного возраста за последний год на несколько месяцев оказывают очень незначительное влияние на простой расчет ежемесячного дохода пенсионеров от их сбережений во втором пенсионном уровне. Мужчинам придется выживать на 6575 / 14 / 12 = 39,13 евро в месяц, в то время как женщинам приходится быть более бережливыми и довольствоваться 6575 / 19 / 12 = 28,83 евро в месяц. Возникает вопрос: какие потребности можно удовлетворить за такую ​​сумму денег? И что можно будет купить за такие деньги через 10 и 20 лет? Почему люди думают, что создают накопления, хотя при таких же сбережениях они бы умерли от голода через несколько месяцев? Зачем вообще существует второй пенсионный уровень?

Многие не доживают до пенсии

По статистике, немало людей просто не успевают воспользоваться своими накоплениями. Только в 2023 году в возрасте 60-64 лет умерли 2062 человека, а в группе 65-69 лет — ещё 2700 человек. То есть значительная часть вкладчиков уходит из жизни, не дождавшись возможности воспользоваться своей пенсией.

Большинство накопили меньше 1000 евро

Данные о распределении накоплений второго уровня показывают: у большинства будущих пенсионеров суммы крайне скромные. Более 2400 человек к моменту выхода на пенсию накопили не больше 1000 евро, ещё около 1300 — от 1000 до 2000 евро. Реально ощутимыми накоплениями (от 30 тысяч евро и выше) могут похвастаться лишь единицы.

Фонды получают больше, чем выплачивают

Кризисную ситуацию можно описать так: деньги больше не приносят дохода. Во всём мире трудно найти инвестиции, которые дают прибыль. Второй пенсионный уровень в Латвии — наглядный тому пример.

В прошлом году государство перечислило фондам 847,7 млн евро, а пенсионерам выплатили только 124,4 млн евро. Из них:

• 47,4 млн — добавлены к первому уровню,

• 33,8 млн — переданы страховым компаниям на аннуитеты (погашение кредита или другой финансовой услуги периодическими равными платежами),

• 43,2 млн — оставлены в резерве.

Из-за смерти вкладчиков сменили владельца 19,8 млн евро, из которых:

• 13,1 млн достались государству,

• 2,2 млн — наследникам, указанных самими умершими,

• 4,5 млн — переданы по закону наследникам.

Выгода под вопросом

Учитывая низкую доходность системы, «прибыль» в 749 евро за десятилетия накоплений эквивалентна примерно одному месяцу работы на минимальной зарплате. В перерасчёте на возврат бутылок эта сумма равна сдаче почти 7500 бутылок — или полторы бутылки в день на протяжении всего пенсионного возраста.

Поэтому сегодня нередко звучит мнение, что усилия по сбору бутылок могут принести пенсионеру больше пользы, чем многолетние вложения в систему второго уровня.

Пенсия, которая не работает на людей

Фактически пенсионные фонды Латвии держатся на дотациях из бюджета, а сами практически не приносят прибыли. Обещания о «работающих деньгах» и сложных процентах так и остались на бумаге, делает вывод nra.lv. Пока же накопления большинства людей не дают реальной защиты на старость — и заставляют искать альтернативные способы подстраховаться.

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