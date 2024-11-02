Буря нарушила движение поездов: на линии Саулкрасты — Скулте пассажиров перевозят автобусами

Сообщается также, что перевозка пассажиров на участке Саулкрасты - Скулте в субботу утром обеспечивается автобусами.

Ранее предприятие Pasažieru vilciens распространило предупреждение о возможных опозданиях поездов вплоть до воскресенья, 3 ноября.

Движение поездов на маршрутах Рига - Скулте и Рига - Тукумс нарушилось вечером в пятницу, 1 ноября, в связи с бурей.

Сообщается, что поезда от Дубулты до Слоки курсируют по одному пути из двух.

Кроме этого, около 22:00 в пятницу было нарушено электроснабжение примерно у 6000 клиентов Sadales tīkls. Больше всего отключений имело место в центральных районах - в Саулкрастском и Олайнском краях.