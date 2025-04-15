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Будущее Tet и LMT: правительство так и не смогло принять решение (1)

© LETA 15 апреля, 2025 18:41

Бизнес 1 комментариев

LETA

Правительство во вторник не приняло решения о будущем технологических предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas Mobilais telefons" (LMT), заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Информация на портале проектов правовых актов свидетельствует о том, что рассмотрение подготовленного Министерством экономики доклада во вторник было отложено.

Валайнис сообщил журналистам, что на закрытой части заседания правительства представители Минэкономики рассказали о возможных вариантах будущего "Tet" и LMT и о ходе переговоров со вторым акционером предприятий - шведской компанией "Telia", затем были продолжены дискуссии.

"Мы находимся на той же стадии, на которой были до заседания правительства", - сказал Валайнис, отметив при этом, что правительству понятен дальнейший механизм действий на переговорах со вторым акционером.

Валайнис подчеркнул, что у правительства нет разногласий по вопросу о будущем "Tet" и LMT.

На вопрос о том, допускается ли сценарий, при котором структура "Tet" и LMT останется такой же, как до сих пор, Валайнис ответил, что такой вариант представить сложно, однако все возможно, так как это переговоры двух акционеров. "Даже если мы чего-то очень хотим, никто не сказал, что "Telia" согласится на это", - пояснил министр.

При этом он отметил, что конкретных сроков для принятия решений не установлено, но переговоры не могут быть вечными - скоро исполнится год с начала переговоров в таком формате. "Однако с учетом того, что у этих переговоров 20-летний фон, мы далеко продвинулись", добавил Валайнис.

Как сообщалось, на переговорах между латвийским государством и шведским предприятием "Telia" обсуждается несколько возможных вариантов - от объединения "Tet" и LMT до сохранения нынешней ситуации. Кроме того, рассматривалась возможность полного или частичного выкупа обоих предприятий у "Telia", а также выделения отдельных активов.

В свое время была создана сложная схема управления "Tet" и "LMT", об изменении которой акционеры - латвийское государство и "Telia" - до сих пор не могли договориться.

Государству в лице "Possessor" принадлежит 51% долей "Tet", а дочерней компании "Telia" - "Tilts Communications" - 49% долей "Tet". В свою очередь, в капитале LMT в целом 49% принадлежат "Telia" и ее дочерней компании "Sonera Holding", 28% - латвийскому государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и "Possessor" (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат "Tet".

Это теоретически означает, что посредством "Tet" 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - "Telia", что должно означать, что доля "Telia" в капитале LMT составляет 60,3%, а латвийского государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в "Tet". Такое положение дел притормозило ряд стратегических решений, требующих консенсуса.

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