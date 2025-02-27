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Будущее Европы: поможет ли миграция остановить сокращение численности населения?

Euronews 27 февраля, 2025 18:32

Мир 0 комментариев

В странах ЕС сильны антимигрантские настроения, на отчёт Евростата показывает, что без притока иностранной рабочей силы экономике и социальному сектору придётся несладко, сообщает Euronews.

К 2100 году население ЕС составит 419 миллионов человек против 449 миллионов в 2024 году. Сокращение составит 6,6%. Однако если бы миграция остановилась сегодня, население сократилось бы более чем на треть, согласно последним прогнозам Евростата.

Старение населения, увеличение продолжительности жизни и стабильно низкий уровень рождаемости являются одними из причин таких показателей. При сохранении текущей миграционной динамики население Латвии и Литвы сократится на рекордные 38%.

Во Франции и Германии произойдёт наименьшее сокращение общей численности населения – 0,62% и 1% соответственно. Только в Люксембурге, на Мальте и в Швеции ожидается рост населения. Но если не учитывать миграцию, население ЕС может сократиться на 34% до 295 миллионов к концу века.

Наибольшее падение населения без учёта мигрантов будет наблюдаться в Италии – 52%, в Испании и на Мальте этот показатель составит 49% и 48% соответственно. В то же время население Германии к 2100 году сократится на 37%, а не на 1%, как прогнозировалось с учётом прибывающих мигрантов. Наконец, сокращение населения Франции при отсутствии миграции составит 13%, а не 0,62%.

Как это сочетается с антимигрантскими настроениями?

Миграция является горячей темой в Европейском союзе, лидеры 27 стран часто спорят о создании общей миграционной политики и политики предоставления убежища. Вопросы миграции и пограничного контроля неоднократно становились ключевыми темами во время предвыборных кампаний по всему Союзу.

На недавно прошедших федеральных выборах в Германии ультраправая партия AfD активно использовала термин "реэмиграция", предусматривающей массовую депортацию иммигрантов и даже "неассимилированных" граждан. В то же время в Италии правительство Джорджи Мелони работает над тем, чтобы сократить приток мигрантов.

В прошлом году Рим подписал пятилетнее соглашение о том, что заявки до 3 000 просителей убежища в месяц будут рассматриваться за пределами границ ЕС.

Однако закрытие дверей для мигрантов поставит большинство стран ЕС под усиленное экономическое давление. По мере старения населения ЕС число работающих граждан будет сокращаться, а расходы на пенсии и уход за престарелыми вырастут. Во многих странах ЕС система здравоохранения уже сильно зависит от врачей, медсестёр и санитаров-иммигрантов. Например, в Германии более четырёх миллионов человек работают в сфере здравоохранения и социального обеспечения. По данным Экспертного совета по интеграции и миграции, в 2019 году почти четверть из них, включая врачей и младший медицинский персонал, приехали в страну из-за рубежа.

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Чего Силиня хочет добиться этим «перезапуском»? Политологи пророчат бесславный конец правительству

Важно 21:40

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Важно 20:45

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести тарифы в размере 25% на товары, произведенным в Европейском союзе. По его словам, ЕС был создан, чтобы «надуть Соединенные Штаты», сообщает Би-би-си.
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