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Будет, как в Скандинавии: латвийцам обещают новые счета на электроэнергию (1)

© LETA 1 ноября, 2024 19:06

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В феврале следующего года все три страны Балтии планируют отключиться от электросети БРЭЛЛ (Россия и Беларусь) и синхронизироваться с Европой. Помимо важного аспекта безопасности и энергетической независимости, необходимо также учитывать влияние этого процесса на счета за электроэнергию жителей и предприятий.

Было рассмотрено несколько сценариев того, как присоединение к европейской энергосистеме может повлиять как на сами цены на электроэнергию, так и на затраты на передачу и распределение. Есть две статьи затрат.

Одна из них - это стоимость капитала, инвестиции, которые в основном уже сделаны, а другая - балансовый резерв, который не является инвестицией, но должен регулярно приобретаться системными операторами.

Это услуга, покупаемая на рынке. "Augstsprieguma tīkls" подала Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) предложение по изменениям в правила, чтобы эти затраты не включались в тариф на услуги сети, а напрямую взимались с торговцев электроэнергией. Затем продавцы будут включать эти затраты в цену своих услуг.

"Наше предложение предусматривает балансировку расходов для торговцев с июля следующего года. До тех пор мы будем использовать свои ресурсы. Все три страны Балтии выбрали такую модель, Скандинавия и Финляндия также ее уже ввели. Ожидаемый эффект составляет около 3-5 евро/МВтч", - сказал член правления "Augstsprieguma tīkls" Гатис Юнгханс.

Инвестиционные затраты составляют менее 500 миллионов евро, большая часть из которых уже вложена, но есть еще некоторые инфраструктурные объекты, которые необходимо достроить, и тогда эти деньги войдут в тариф. 85% инвестиций обеспечило внешнее финансирование из Европы, а остальные 15% включены в тариф.

(Diena)
 

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