Марис Озолиньш, председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks, в программе TV24 ответил: "Нет, такая позиция всегда была в счетах, но очень редко там появляются какие-то суммы - только в случае сильных ливней. Эту позицию рассчитываем не мы, Rīgas namu pārvaldnieks, а Rīgas ūdens, которые отвечают за отведение дождевой воды. Если было много воды, появляется дополнительная строка, но это не всегда так, и если не нужно платить, эта часть в счетах не отображается".