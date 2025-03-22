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Бросался гантелями и размахивал ножом: жителей улицы Баускас в Риге терроризирует агрессивный хулиган

tv3.lv 22 марта, 2025 15:43

ЧП и криминал 0 комментариев

В рижском микрорайоне Бишумуйжа объявился нарушитель спокойствия. Местные жители рассказывают, что он уже давно терроризирует соседей, когда находится в состоянии слишком сильного воздействия разного рода веществ. Последний инцидент произошел совсем недавно, сообщает программа Degpunktā.

Жители многоэтажки на ул. Баускас в Риге недавно боялись выйти из квартиры, чтобы добраться до своей машины или общественного транспорта. Один из соседей, который не раз вел себя неадекватно, был замечен с большим кухонным ножом в руках.

Соседка рассказывает: "Вчера он ходил, искал кого-то, каких-то детей. Потом шнырял около машин, сказал, что спрятались. Потом он бросался гантелями. Обратите внимание - вот его окна, они открыты. Он пытался попасть в камеру. В видеокамеру, которую установили из-за него, чтобы он не портил наши машины. Потом он мне ломал дверь - просто так. Я была вынуждена заменить дверь, чтобы установить видеоглазок. Но и это его не смутило. А сегодня с утра он бегал с ножом, грозил всем. Думаю, скоро и до убийства дойдет - недолго ждать осталось".

Еще до прибытия полиции мужчина с ножом убежал куда-то по улице Баускас, потом он вернулся уже без оружия, и стражи закона его задержали.

Женщина написала заявление по нескольким эпизодам, когда сосед еще раньше творил безобразия, но до сих пор ему удавалось оставаться безнаказанным.

Мужчина не только портил имущество, но и дунул соседу в глаза перцовым газом, а несколько лет назад выбросил сына соседки из окна третьего этажа. В то время неадекватный жилец еще проживал вместе с женой и детьми. Сын соседки сделал ему замечание, что тот обижает жену, будучи пьян, но в момент, когда парень опьянел и уснул, хулиган напал на него.

Женщина вспоминает: "У нас еще тарелка была. Я сама видела, как он [сын женщины] упал. Это было днем, он упал на тарелку, а потом на бетон. Врачи сказали, что он в рубашке родился. Перелом основания черепа, с такими последствиями люди не выживают, но, слава Богу, все закончилось хорошо".

Причина проблемы, как утверждается, - алкоголь и наркотики. Соседи рассказывают, что этот человек одурманивает себя, как в народе говорят, до белых мышей. "Что делать? С такими людьми надо что-то делать. Или в тюрьму его надо посадить. Я не знаю", - жалуется женщина.

В Госполиции выяснилось, что на сей раз мужчина был доставлен в Центр психиатрии и наркологии. Начат административный процесс в связи с нарушением общественного порядка. В поле зрения полиции мужчина, которому примерно 36 лет, попадал неоднократно.

(Иллюстративное фото.)

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