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Британский премьер ответил Путину: «Россия начала войну в Украине и может закончить ее немедленно»

© BBC 13 сентября, 2024 15:16

Мир

Россия начала войну в Украине и может закончить ее прямо сейчас, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва будет рассматривать удары западными ракетами по России как серьезную эскалацию.

Стармер отвечал на вопросы журналистов в самолете по пути в Вашингтон, где в пятницу пройдет его встреча с президентом США Джо Байденом.

На ней будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в борьбе против российской агрессии, в том числе возможность снятия ограничений на удары западным оружием по российской территории.

Как заявил российский президент в четверг, если такое решение будет принято, оно будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

«Прямое участие существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то […] мы будем принимать соответствующие решения», — сказал Путин.

На просьбу прокомментировать это заявление британский премьер ответил так: «Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и очевидно, что мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не стремимся к конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени», — сказал он.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, Стармер сдержанно прокомментировал перспективу снятия ограничений на удары дальнобойным оружием в глубине российской территории, но не стал отрицать, что этот вопрос стоит на повестке дня.

«Мы являемся ключевыми союзниками США и очень, очень тесно связаны, особенно по таким вопросам, как Украина и Ближний Восток. В ближайшие несколько недель и месяцев, вероятно, произойдут действительно важные события как в Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений. Я очень хочу, чтобы эти тактические решения принимались в стратегическом контексте», — добавил он.

Премьер напомнил, что на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского Форин-офиса Дэвид Лэмми были с визитом в Киеве. По словам Стармера, они также примут участие в обсуждениях в Вашингтоне.

Как пишет Times, на встрече в Белом доме в пятницу Стармер намерен убедить Джо Байдена разрешить Украине использовать поставленные Британией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в России.

По данным источников издания, Британия и США могут разрешить Украине использовать британо-французские крылатые Storm Shadow (они же SCALP EG), но не американские ATACMS из-за обеспокоенности Байдена по поводу возможной эскалации.

New York Times также пишет со ссылкой на источники, что президент США склоняется к тому, чтобы согласиться на применение Украиной западного оружия по российскому тылу, но только если оружие не американское.

В то же время, по словам собеседников издания, окончательное решение Байден пока не принял.

ФОТО scanpix.ee

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