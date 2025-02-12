Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Бришкенс: в этом году для реализации «Rail Baltica» дополнительно необходимо 62 млн евро

© LETA 12 февраля, 2025 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Для продолжения реализации проекта "Rail Baltica" в Латвии в этом году дополнительно необходимо 62 млн евро, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс после заседания тематического комитета Кабинета министров по реализации проекта.

Как пояснил министр, во вторник, 11 февраля, правительство одобрило перераспределение 3,4 млн евро на расходы совместного предприятия по реализации проекта "Rail Baltica" АО "RB Rail", но еще не хватает достаточного большого объема средств.

Бришкенс отметил, что предыдущие расчеты составляли более 70 млн евро, но в них постоянно вносятся коррективы с учетом выделения различных финансовых средств, в том числе получена информация от Европейской комиссии об очередном выделении дополнительного финансирования, благодаря чему удалось частично компенсировать некоторые затраты.

"Вероятность того, что необходимое для "Rail Baltica" финансирование не окажет влияния на госбюджет, невелика. Вопрос в том, как в рамках бюджета найти возможность покрыть эти 62 млн евро. Абсорбировать такую сумму в бюджете Минсообщения за счет других мероприятий невозможно, поэтому будет сложная политическая дискуссия о том, где найти источники", - сказал Бришкенс.

Министр пояснил, что большую часть необходимых средств составляют счета за работы в Рижском аэропорту и на Рижском центральном вокзале, о которых Минсообщения проинформировало правительство, но финансирование не было включено в бюджет этого года.

"Для правительства было важно утвердить сценарий реализации первой очереди проекта в Латвии, и это удалось. Теперь нет концептуальных препятствий для принятия решений, однако трудности связаны с бюджетом, так как нам нужно понять, какие потенциальные финансовые инструменты имеются, чтобы найти недостающее финансирование", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, могут ли возникнуть последствия из-за неоплаченных счетов, министр отметил, что несколько счетов должны быть оплачены в январе этого года, чтобы избежать юридических последствий.

По словам Бришкенса, руководству реализующего проект в Латвии "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) удалось наладить конструктивный диалог со строителями, и пока дело не дошло до юридических разбирательств. "Однако, если мы продолжим откладывать принятие решений, такие последствия не исключены", - добавил министр.

По словам министра, для того чтобы в срок завершить работы в южной части Рижского центрального вокзала, правительство должно незамедлительно принять решение, как их финансировать.

Министерство финансов на этой неделе обещало дать заключение о необходимом предварительном финансировании. "В целом речь идет о перераспределении для работ в южной части Центрального вокзала 114 млн евро из Фонда восстановления", - добавил министр.

Общая сумма необходимого дополнительного финансирования для проекта "Rail Baltica" в этом году составляет 62,267 млн евро, что на 13,779 млн евро меньше, чем прогнозировалось в декабре прошлого года. 37,659 млн евро из этой суммы необходимы для завершения строительных работ, индексации, платежей, проектирования и отчуждения земли. Совместному предприятию "RB Rail", помимо уже одобренных 3,4 млн евро, необходимо еще 7,034 млн евро, EDzL - 6,761 млн евро, а рамках проекта CEF10 - 10,813 млн евро на надзор за строительством и другие расходы, для которых не предусмотрено финансирование ЕС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Депутаты обеспокоены тем, что некоторые семьи не отмечают важные латвийские праздники

Новости Латвии 17:51

Новости Латвии 0 комментариев

При обсуждении вопроса об учреждении Дня Лачплесиса  в качестве государственного праздника члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам выразили обеспокоенность тем, что есть семьи, которые не отмечают этот важный латвийский праздник.

При обсуждении вопроса об учреждении Дня Лачплесиса  в качестве государственного праздника члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам выразили обеспокоенность тем, что есть семьи, которые не отмечают этот важный латвийский праздник.

Читать

Ваш лифт уже прошел проверку? Осталось всего 2 месяца

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

К 1 апреля проверку должны пройти 1700 лифтов, установленных до 1 сентября 2000 года, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC). Владельцам старых лифтов надо срочно обратиться в инспекционные органы для оценки их безопасности.

К 1 апреля проверку должны пройти 1700 лифтов, установленных до 1 сентября 2000 года, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC). Владельцам старых лифтов надо срочно обратиться в инспекционные органы для оценки их безопасности.

Читать

Дополнено: ложная тревога. В Икшкиле не пытались затащить ребенка в микроавтобус

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.

Из Икшкильской средней школы поступил тревожный звонок с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Дежурящий в школе сотрудник полиции сообщил, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать.

Читать

На очередные «школьные реформы» кончились деньги

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Министр финансов Арвилс Ашераденс предлагает внедрять новую модель финансирования оплаты труда педагогов "Программа в школе" постепенно, против чего ранее неоднократно возражали представители сферы образования.

Министр финансов Арвилс Ашераденс предлагает внедрять новую модель финансирования оплаты труда педагогов "Программа в школе" постепенно, против чего ранее неоднократно возражали представители сферы образования.

Читать

У 43 доставщиков еды нет вида на жительство, показала проверка

Новости Латвии 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

В процессе регистрации курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) из более чем 2200 проверенных заявителей выявила 43 человек, утративших законный статус проживания в Латвии, сообщили в службе, пишет LSM+. Информация об этих лицах передана в Управление по делам гражданства и миграции и Государственную пограничную охрану.
Любой, кто хочет работать курьером по доставке еды, должен зарегистрироваться в ПВС до 1 марта.

В процессе регистрации курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС, PVD) из более чем 2200 проверенных заявителей выявила 43 человек, утративших законный статус проживания в Латвии, сообщили в службе, пишет LSM+. Информация об этих лицах передана в Управление по делам гражданства и миграции и Государственную пограничную охрану.
Любой, кто хочет работать курьером по доставке еды, должен зарегистрироваться в ПВС до 1 марта.

Читать

В центре Риги под трамвай попал человек (ДОПОЛНЕНО в 13.56)

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что трамвай пятого маршрута сбил человека на остановке "13 января" в сторону Милгрависа.

Очевидцы сообщают, что трамвай пятого маршрута сбил человека на остановке "13 января" в сторону Милгрависа.

Читать