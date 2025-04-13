«Бред, а не решение»: пациенты в шоке — выписку из больницы на бумаге теперь выдавать необязательно

Правилами Кабмина установлено, что с 1 апреля внесение выписки из стационара (эпикриза) в E-veselība является обязательным, а вот выдача пациенту этого документа в бумажном виде обязательной быть перестала.

Каковы последствия для пациента? Вопрос был поднят в соцсети "Х", где опубликован следующий пост: "Решение о размещении выписки из стационара только в системе E-veselība без выдачи пациенту письменной выписки критически ухудшает дальнейшее лечение как с точки зрения пациента, так и врача, который продолжает наблюдение".

Комментаторы считают, что в результате будет много сложностей не только для пожилых пациентов, которые не дружат с новейшими технологиями, но и для всех остальных:

- Бред. С меня везде требуют именно бумагу, а не копаются в моем телефоне, читая выписку из больницы. Только семейный врач смотрит в компьютер. Другие врачи не открывают у себя в ноуте мой Datamed или почту.

- Возможно, цель в том, чтобы ограничить возможности людей после выписки обратиться к народному целителю или другому специалисту по холистической медицине. Боюсь, результат будет прямо противоположным - люди все равно пойдут, но если у целителя будет недостаточно информации, результат будет хуже.

- Это нонсенс. В выписке из больницы есть указания о лечении на дому, рекомендованные медикаменты, режим и др. E-veselība стала недоступной для пожилых людей и для тех, кто не пользуется современными инструментами идентификации. Можете представить, как многим сложно?

- Наоборот - тоже плохо, потому что бумаги теряются. Мне кажется, надо выдавать и на руки, и в цифровом формате. Никакой последовательности нет. В каждом медучреждении по-другому. В одном можно посмотреть все, в другом "не пользуются интернетом", "нет электронной почты, куда отправить".

- Молодым бюрократам кажется, что все пожилые люди - компьютерные гении. На самом деле у многих даже компьютера дома нет и инструментов доступа тоже нет. Есть паспорт, а не ID, есть калькулятор кодов, а не Smartid, и навыков таких нет. Память у пожилых людей тоже хромает - пока до дома дойдешь, уже забудешь, что врач сказал.

- А когда идешь на обследования, даже распечатки анализов требуют - электронные для них не годятся.

- "Зеленый" курс, будем экономить чернила и бумагу? Бред, а не решение!