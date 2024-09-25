Боррель: Мы не хотим конца войны путем поражения Украины

"Я обращаюсь ко всем "любителям мира": пожалуйста, учтите, что способ, которым эта война будет завершена, важен. Он важен, - приводит слова Борреля дипломатическая служба ЕС на своем сайте. - Один из способов окончания войны - тот, когда украинцы сдадутся перед нарушением территориальной целостности их (государства. - Ред.), - будет "хорошим примером" для совершившего это нарушение и подвигнет его повторять это снова и снова".

Глава дипломатии ЕС напомнил о содержании "однозначных докладов ООН" по ситуации в Украине: "Преднамеренное разрушение домов и инфраструктуры, лишающее гражданское население услуг, необходимых для выживания. Особенно когда начинается зимний сезон, а две трети мощностей по производству электроэнергии в стране уничтожены".

В то же время передача Ираном России баллистических ракет малой дальности, а также поставки вооружений РФ из Северной Кореи, дающие Москве возможность продолжать свою агрессию, представляют собой "значительную материальную эскалацию и прямую угрозу европейской безопасности", подчеркнул Жозеп Боррель.

"Это оружие, скорее всего, будет использовано против мирных жителей Украины, что приведет к дальнейшим страданиям и разрушениям, причиненным этой войной", - аргументировал он.

Боррель подчеркнул, что мир, который хочет для Украины ЕС, основан на международном правопорядке и Уставе ООН. Ту же позицию разделяют 110 партнеров, поддержавших совместное коммюнике по итогам последнего мирного саммита по Украине, добавил он.

"В конечном счете определять, на каких условиях они (украинцы.- Ред.) хотят возможного завершения этой войны, зависит от Украины, и только от Украины", - заявил глава дипломатии ЕС.

В завершении своего выступления Жозеп Боррель упомянул о многочисленных случаях нарушения санкций, введенных в отношении РФ из-за ее войны с Украиной, и призвал не оставаться к ним равнодушным, поскольку из-за подобных нарушений война затягивается.