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«Больше, чем просто выбор». Харрис выступила с ключевой речью за неделю до голосования

© BBC 30 октября, 2024 09:00

Мир 0 комментариев

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис выступила перед многотысячной толпой в Вашингтоне с заключительной большой речью перед выборами, которые пройдут ровно через неделю.

«Добрый вечер, Америка! — сказала она в начале выступления. — Через неделю у вас будет возможность принять решение, которое напрямую повлияет на вашу жизнь, жизнь вашей семьи и будущее этой страны, которую мы любим».

По ее словам, предстоящие выборы — это «больше, чем просто выбор между двумя партиями и двумя разными кандидатами».

«Это выбор о том, будет ли у нас страна, основанная на свободе, для каждого американца, или будет управляться хаосом и раздором, — добавила Харрис. — Пришло время для нового поколения американских лидеров».

Место проведения митинга было выбрано не случайно — оно находится рядом с Белым домом и известно как парк Эллипс. Там 6 января 2021 года ее соперник на выборах, республиканец Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками перед тем, как некоторые из них отправились штурмовать Капитолий.

По словам Харрис, Трамп «стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу к Капитолию, чтобы отвергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, зная, что он проиграл их».

«Это человек нестабильный, одержимый местью, охваченный обидой и жаждущий неограниченной власти», — добавила она.

По оценкам штаба Харрис, на митинге собралось более 75 тысяч человек.

Пока Харрис выступала в Вашингтоне, Дональд Трамп проводил предвыборный митинг в городе Аллентаун в Пенсильвании — одном из ключевых колеблющихся штатов, в которых будет решаться исход президентских выборов.

«Вы сейчас живете лучше, чем четыре года назад?» — начал свое выступление бывший президент, повторив свои обещания снизить инфляцию и «остановить вторжение» мигрантов в США, если он вернется в Белый дом. Толпа загудела «нет».

«Камала нас опозорила, — заявил он. — В следующий вторник вы должны встать и сказать Камале, что с вас хватит, что больше вы этого терпеть не собираетесь».

Трамп уже провел масштабный митинг в минувшее воскресенье — он выступил на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в сердце Манхэттена, куда его пришел поддержать миллиардер Илон Маск и другие знаменитости.

Не обошлось без скандала — в ходе выступления на мероприятии комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора», чем вызвал критику со стороны республиканцев и демократов.

Главное в речи Харрис? Место

Главным посланием речи Камалы Харрис, возможно, стало место выступления — то же самое, где Дональд Трамп провел свой митинг 6 января 2021 года незадолго до того, как его сторонники штурмовали Капитолий США.

Образы вечера вторника, контрастирующие с тем холодным зимним днем почти четыре года назад, стали подтекстом речи и точкой отсчета, с помощью которой Харрис смогла перейти к своему видению другого будущего.

По сути, это была урезанная версия ее речи на Национальном съезде Демократической партии в конце августа — полной биографических подробностей, политических предложений и выпадов в адрес оппонента.

Демократы на своем августовском съезде в тот момент были на подъеме, воодушевленные новым кандидатом после недель уныния и распрей, которые привели к решению Байдена отказаться от своей попытки переизбраться.

С тех пор кампания Харрис переживала взлеты и падения, и сейчас она находится в ожидании фотофиниша на предстоящих выборах.

В своей речи она признала, что многие неопределившиеся американские избиратели «все еще знакомятся» с ней после ее укороченной кампании — это должно вызывать определенную озабоченность у демократов, учитывая, что день выборов приближается.

Однако цельные речи — сильная сторона Харрис. И выступление во вторник вечером, вероятно, затронуло ключевые моменты, на которых ее кампания хочет сделать акцент в эти последние дни.

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