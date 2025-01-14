«Большая красивая территория»: ведомство Чакши попыталось перенять конную базу «Клейсты». Чем кончилось?

Принадлежащая государству спортивная база для занятий конным спортом “Kleisti”, что на окраине Риги, более десяти лет находится в бесприбыльном пользовании Латвийской Федерации верховой езды. Срок договора истекает еще только через 6 лет, но уже в конце прошлого года встал вопрос о его расторжении. Озвученные причины: "бесхозяйственное отношение к вверенной собственности". Таков вердикт вынесло Минобразования после выявления ряда нарушений на территории конной базы. И уже 10 января этого года, как сообщили Press.lv в Минобразования, планировалось соглашение расторгнуть.

В чем же эти нарушения заключались?

Уже осенью прошлого года руководство конной базой стали поступать жалобы: кучи "конского навоза уже возвышаются до линии горизонта", и для хранения навоза на территории базы нет специального помещения. Поступали жалобы и на условия ухода за лошадьми и их содержание, а также нарушение санитарных норм в других помещениях спортбазы - за пределами конюшен, как подробнее сообщил TV3 директор департамента по недвижимости и юридическим вопросам МОН Раймонд Карклиньш:

"Все это заставляет усомниться в том, что Федерации верховой езды впредь сможет обеспечить должное развитие и уход за инфраструктурой этого уникального объекта..." При этом представитель Минобразования Раймонд Карклиньш подчеркивает, что министерство открыто к переговорам, поскольку его цель - сохранение конного спорта и его развитие, а не уничтожение.

Руководству Федерации верховой езды также вменили в вину то, что оно в должной мере не соблюдает противопожарные нормы: так, когда проверяющие спустились в манеж и проверили шкафчик, в котором находится пожарный кран, выяснилось, что соединительный шланг начинает распадаться. В копилку нарушений, констатированных в Клейсты, службы вменяют еще и засорение окружающей среды сточными водами, которые попадают в почву из-за регулярных прорывов обветшалой канализационной системы и водопровода. А ведь неподалеку находится муниципальное место отдыха, и получается, что жители купаются в водоеме, куда регулярно стекают неочищенные сточные воды.

Сама Федерация верховой езды часть упомянутых нарушений признала и обещала их устранить. Хранилище для навоза обещала построить в течение года, поскольку сделать это раньше не хватает средств. И в ходе переговоров, которые длились более двух часов, руководство Федерации пыталось убедить представителей государства не выселять спортсменов и лошадей из Клейсты и договор не расторгать. Акт приемки-передачи комплекса спортбазы Федерация так и не подписала.

Так или иначе, министр образования Анда Чакша считает, что конная спортбаза запущена и в таком состоянии нельзя ее продолжать эксплуатировать, Федерация должна его вернуть национальному спортивному центру, который впредь и обеспечит подготовку спортсменов.

Как же будут тренироваться спортсмены, на ком завоевывать медали?

Но здесь возникает ряд вопросов: 22 лошади, на которых тренируются и выступают спортсмены, являются собственностью Федерации верховой езды. Оставлять их Национальному спортцентру никто не будет, поскольку Федерации просто не на что будет содержать лошадей в конюшнях . "Откуда государство возьмет столько лошадей, чтобы не прервать соревнования и тренировки?" - выражает сомнения глава Федерации верховой езды.

Этот вопрос остается без ответа.

Что касается непрозрачности использования средств, упоминается, что весной 2023 года на деятельности федерации верховой езды выделено 77 000 евро, как приоритетному виду спорта. Средства было решено потратить на приобретение материалов для тренировочного манежа-ангара. Но он до сих пор не построен. Часть членов Федерации даже созвало чрезвычайный конгресс, - с целью переизбрать президента Блауа за неспособность предъявить детализированную смету бюджетных расходов. Блауу оппозиционеры задавали вопросы о несогласованном приобретении лошадей, о премиях за результаты паралимпийцев, а также о том, куда были потрачены выделенные государством Федерации в прошлом году более 100 000 евро.

В январе переговоры будут продолжены, обещают обе стороны.

Генеральный секретарь Федерации Кристине Лисовска поясняет Press.lv:

- Срок договора с государством у нас еще не истек - он еще действителен шесть лет. Но Министерство образования решило расторгнуть договор в одностороннем порядке. Мы согласны со всеми этими претензиями, всем тем, в чем нас упрекают. Мы не отрицаем, что были какие-то недочеты и недоделки в нашей работе. Все это устранено, все это видят и знают.

- Претензии государства касались санитарных условий и содержания самих лошадей? Что вы на это скажете?

- Ни в коем случае - лошади содержатся в хороших условиях, все требования соблюдены.Вы можете приехать и посмотреть и убедиться, а затем съездить в другие конюшни и сравнить условиях содержания. Сами увидите разницу - где лучше, где хуже, все ли отвечает нормам, везде ли кормят лошадей и содержат так, как следует. Кормление - дело вкуса, кому-то нравится кормить овсом и сеном, а кто-то, при желании, может приобрести для своей лошади какие-то более дорогостоящие лакомства - в этом никто не ограничивает.

- Считаете, что государству понадобились помещения или земля, которую сейчас используют Федерация для занятий верховой ездой?

- Речь идет о 14 гектарах площади - это одно большое владение. Это и помещения, и конюшни, и открытые земельные участки в поле, и манеж. Большие красивые территории. У Министерства образования свои планы на эти полезные площади, и они имеют на это право, ведь это их собственность. Насколько нам удастся их убедить в том, чтобы на этих полезных площадях оставили нас и Латвийская Федерация верховой езды продолжила свою работу - покажет время. Насколько успешной окажется эта борьба, это уже другой вопрос, зависит от решения правления, над этим сейчас работают юристы.

- Каковы перспективы?

- Мы договорились о том, что продолжим переговоры об оптимальном управлении и ведении хозяйства в Клейсти, при этом, как и прежде, на этой территории будет развиваться верховая езда как вид спорта.

- В пресс-релизах, которые со своей стороны рассылает журналистам Минобразования, подчеркивается, что подготовка спортсменов по верховой езде должна быть более успешной.

- - Судите сами - у нас на одну маленькую Латвию только от одной нашей Федерации верховой езды два олимпийца! Много это или мало? И один из них дважды завоевывал золото - это Кристап Неретниекс, который участвовал в двух олимпиадах подряд.

Неретниекс стал первым латвийским всадником, принявшим участие в финале Кубка мира. В финале чемпионата мира 2014 года в Лионе он занял 19 место, также в 2015 году выступил в финале чемпионата мира, который проходил в Лас-Вегасе, и занял 36 место. В 2019 году завоевал путёвку на Летние Олимпийские игры в Токио, и в 2020 году стал первым всадником в истории Латвии, получившим олимпийскую путёвку. В августе 2021 года Неретниекс вместе с 25 другими наездниками занял разделённое 1-е место, не заработав ни одного штрафного очка, и вышел в финал квалификационного раунда на Олимпийских играх в Токио и занял 23-е место. В 2022 году в Хернинге на коне Валур принял участие в чемпионате мира по конному спорту, и занял 34-е место в конкуре. В январе 2024 года Международная федерация конного спорта подтвердила, что Неретниекс прошел квалификацию на летние Оимпийские игры в Париже.

Вторая наша гордость - паралимпиец Рихард Сникус, который участвовал уже в четвертой олимпиаде. До этого завоевывал серебряные медали, а с последней олимпиады в Париже привез две заслуженные золотые медали. Двукратный чемпион паралимпиады Рихард Сникус также стал кавалером ордена Трех звезд.

Я считаю, что для маленькой Латвии это очень большое достижение! Просто не все способны это оценить по достоинству.

- Финансовая поддержка со стороны государства есть?

- Да, она предоставляется на спортивные мероприятия на конкурсной основе. В прошлом году мы получили из бюджета Минобразования 22 000 евро именно на проведение состязаний.

- Содержание конюшен и работу тренеров государство не финансирует?

- Нет, у нас самоокупаемость, бесприбыльная деятельность.

В настоящее время 100 детей занимается верховой ездой на двадцати двух лошадях Латвийской Федерации верховой езды. Всего же лошадей в конюшнях Федерации содержится 131.