Больницы делают операции себе в убыток: менеджер от здравоохранения

«В Рижской Восточной клинической университетской больнице ситуация сейчас более-менее благополучная. Хотя 2023-й год мы закрыли с небольшим убытком и за первые шесть месяцев этого года тоже имеем небольшой минус, на фоне оборота в 230 млн в год это незначительные потери. А вот в Даугавпилской больнице финансовая ситуация гораздо хуже. В целом все латвийские больницы сталкиваются с нехваткой финансирования и проблемами квот. В следующем году особых улучшений не предвидится, нам придется работать в еще более жестких рамках», — сказал специалист.

Хорошей новостью Эдгар Лабсвирс назвал тот факт, что после встречи представителей больниц с национальной службой здравоохранения было принято решение оплатить Даугавпилсской больнице переработку по неотложной госпитализации (за первое полугодие этого года эта сумма составила 740 тысяч евро).

«Это немного уменьшает давление на плановые услуги. Хотя дополнительного финансирования на них мы, скорее всего, не получим», — признает Лабсвирс.

Он рассказал, что многие операции — например, в урологии или отоларингологии — идут сверх квот и проводятся за счет больниц. «Денег от государства мы за такие операции не получаем. И понятно, что много таких операций мы сделать не можем. Когда заканчиваются квоты, появляются другие источники финансирования — платная услуга, страхование. Но что-то мы можем сделать и за свой счет. Потому что бывают случаи, когда мы видим: если человека не прооперировать сейчас, то он попадет к нам по неотложной помощи через месяц и в гораздо худшем состоянии».

Квоты на операции разбираются за считанные дни. «По многим программам пациентов записывают в список ожидания. Но мы не может им назвать конкретное время операции и гарантировать, что очередь подойдет уже в этом году», — говорит специалист.

Что же делать пациентам?

«Платежеспособный пациент может ускорить процесс, сделав операцию за деньги. Остальные могут попробовать обзвонить разные медицинские учреждения — возможно, где-то очередь на нужную им операцию окажется короче», — советует Лабсвирс.

Врач заверил, что в случае экстренной необходимости пациенту смогут сделать операцию и за счет больницы: «Наши врачи оценивают состояние пациента. Если есть серьезная угроза его жизни, операцию ему сделают в любом случае, за наш счет — это один из источников убытков больницы. Это касается и онкологических больных, и тех, что попадает по “неотложке”. В любом случае, без медицинской помощи человек не останется».