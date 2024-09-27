Более половины учеников пользуются телефонами, несмотря на запреты в школе: опрос

Как показал опрос, чаще всего мобильные телефоны в школе используются на переменах (95%) и утром перед началом уроков (59%). 35% подростков также признались, что пользуются телефонами и во время уроков. На телефонах в школе молодые люди чаще всего смотрят видеоконтент на платформах TikTok и YouTube (63%), общаются с друзьями (56%), просматривают социальные сети (43%) и играют в игры (39%).

Как в ходе опроса заявили 55% учителей, использование телефонов на переменах затем приводит к конфликтам в классе, поскольку ученики продолжают пользоваться телефонами, когда урок уже начался. Это в свою очередь мешает детям сосредоточиться на учебе.

"Известно, что технологии и цифровые средства обучения являются отличными инструментами для повышения эффективности учебного процесса. Однако неконтролируемое использование технологий без определённых правил в школах не идет на пользу учебе. Перемены школьники должны использовать, чтобы отдохнуть, подвигаться или активизировать мышление иначе, чем во время уроков. Это поможет им с новыми силами осваивать знания на следующем уроке. Поэтому школам следует подумать о том, чем ученики могли бы заняться на переменах, чтобы отдых между уроками действительно был качественным", - говорит профессор, ведущий исследователь Латвийского университета Занда Рубене.

"Ограничения не всегда нравятся, но на этот раз их цель состоит в том, чтобы они не мешали учебному процессу и межличностным отношениям в школе - не только между учащимися, но и между учениками и учителями. Я поддерживаю предложенные комиссией Сейма по образованию, культуре и науке поправки к закону об образовании, которые предусматривают со следующего учебного года ограничение на использование мобильных телефонов в школах для учащихся 1-6-х классов, за исключением случаев, когда это необходимо для учебного процесса.

Эти предложения соответствуют не только тенденциям в Европе, где все больше стран принимают решение ограничить или запретить использование смартфонов в школах, но и выводам на основе анализа образовательных систем по всему миру, проведенного в прошлом году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В частности, ЮНЕСКО рекомендует ограничить использование смартфонов в школах, чтобы дети не отвлекались во время уроков, лучше концентрировались, а также чтобы защитить их от кибербуллинга", - говорит председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович.

Как сообщалось, большинство родителей (84%) и учителей (95%) поддерживают идею ограничить использование мобильных телефонов на школьных переменах. Учителя в ходе опроса отметили, что бесконтрольное использование телефонов на переменах вызывает целый ряд проблем: учащиеся не общаются друг с другом, не видят друг друга и становятся безразличными, у школьников возникают трудности сконцентрироваться на уроках, они не ищут других занятий, кроме как сидеть в телефоне, не заинтересованы в освоении учебного материала во время уроков, кроме того, в классах происходят конфликты, когда учащиеся продолжают пользоваться телефонами, даже если урок уже начался.

Опрос "Tele2" в сотрудничестве с "Norstat" проводился в августе 2024 года. В целом было опрошено 505 родителей детей школьного возраста, 306 подростков в возрасте 12-18 лет и 109 учителей.