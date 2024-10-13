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Bild: Военные ФРГ и РФ участвовали в общих соревнованиях

© Deutsche Welle 13 октября, 2024 11:59

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Вопреки санкциям, военные ФРГ и РФ участвовали в спортивных мероприятиях Международного совета военного спорта. Минобороны ФРГ, узнав, распорядилось прекратить это.

Немецкое и российские военнослужащие, вопреки санкциям, введенным против России за развязанную ею войну против Украины, вместе участвовали в соревнованиях и мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM). Об этом сообщила газета Bild в материале, опубликованном вечером в субботу, 12 октября.

Как отмечает издание, Международный совет военного спорта (CISM), в отличие от подавляющего большинства спортивных организаций, не исключил Россию и регулярно проводит мероприятия, в которых могут принять участие российские военнослужащие, в том числе в форме. В некоторых соревнованиях наряду с российскими военными участвовали и немецкие.

В подтверждение этой информации газета опубликовала несколько фотографий. Так, в феврале 2024 года на состязаниях по стрельбе из лука в Бангладеш восемь россиян на снимках с церемонии награждения позировали рядом с семью немцами, в том числе с главой делегации ФРГ подполковником Кристианом Люцкендорфом (Christian Lützkendorf). На общем фотоснимке, сделанном во время 79-й Генеральной ассамблеи CISM в мае в Танзании, вице-президент организации, полковник бундесвера Дирк Шведе (Dirk Schwede) стоит в одном ряду с начальником Военного института физической культуры (ВИФК), генерал-майором Олегом Боцманом. Еще одно фото запечатлело Шведе, беседующего с начальником отдела научно-исследовательского центра ВИФК, подполковником Андреем Политовым - на той же Генассамблее.

С немецкими военными провели беседу

В министерстве обороны ФРГ заявили газете Bild, что после появления этих снимков "обсудили ситуацию с ответственными лицами". "С участниками из числа военнослужащих бундесвера была проведена беседа. Было отчетливо дано понять, что такие фотографии неприемлемы", - указали в военном ведомстве.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в ответ на запрос Bild заявил: "Мы отреагировали на случившееся: с лета проводятся проверки на предмет участия в мероприятиях российских и белорусских военнослужащих, и если информация подтверждается, то участие (военнослужащих бундесвера. - Ред.) принципиально исключается".

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