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Без шансов: обещанной Минэкономикой снижение цен на продукты — маловероятно, считает эксперт (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 17:27

Новости Латвии 1 комментариев

В конце марта министр экономики Виктор Валайнис в интервью Латвийскому телевидению заявил, что министерство не отступило от своей цели снизить цены на продукты питания первой необходимости как минимум на 20%, сообщает Diena.

В Минэкономики указали, что отправной точкой для снижения цен является конец 2024 года, когда министр представил правящей коалиции концептуальные предложения по упорядочиванию торговой отрасли, чтобы способствовать доступности продовольственных товаров по приемлемым ценам в соответствии с покупательной способностью населения.

Сроки достижения этой цели зависят от процесса согласования законопроектов и темпов принятия нормативных актов, а изменения цен будут отслеживаться на основе данных мониторинга Центрального статистического управления.

Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис считает, что желание Минэкономики снизить цены на продукты питания на 20% в объективных условиях нереалистично.

"Рост цен на продукты питания в настоящее время оказывает самое большое влияние на общий рост цен и в Латвии, и в еврозоне. За последние три с половиной года рост цен на продукты питания в Латвии превысил 40%. В 2024 году темпы роста цен на эту категорию товаров значительно замедлились, однако рост цен на некоторые продукты, такие как яйца, кофе, растительное масло, был двузначным. Цены на продукты питания определяются ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию и ростом цен на энергоресурсы и удобрения, а он в последние месяцы ускорился", — говорит экономист.

Банк Латвии также прогнозирует, что в этом году рост цен на продукты питания продолжится, поскольку мировые цены на сырьевые ресурсы остаются высокими.

В то же время отмечается, что для роста цен на продукты питания есть как очевидные причины (рост на мировых рынках), так и те, которые не так легко объяснить. Вызывает вопросы тот факт, что потребительские цены в течение последнего года росли быстрее, чем цены на импортные продукты и цены производителей, при этом рост начался еще до более быстрого прироста мировых цен на продовольствие в последние месяцы.

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